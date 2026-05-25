Arsenal y PSG preparan la semana de la final de Champions

La cuenta regresiva para la gran final de la Champions League ya comenzó. Esta semana, Arsenal y Paris Saint-Germain iniciarán con intensidad sus trabajos de preparación de cara al duelo por la gloria europea del próximo sábado 30 de mayo (10:00 a.m.) en Budapest, donde se definirá al monarca del continente.
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El conjunto parisino llega como vigente campeón de Europa y buscará defender la corona conquistada la temporada pasada bajo el mando de Luis Enrique. Además, el PSG intentará alcanzar un histórico bicampeonato, algo que ningún club francés ha conseguido y que solamente el Real Madrid ha logrado en este nuevo formato de la Champions League.
Por su parte, el Arsenal afrontará apenas la segunda final en toda su historia. La única anterior fue en 2006, cuando cayó ante el Barcelona en París. Ahora, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán una nueva oportunidad de conquistar un título europeo que sigue siendo la gran deuda histórica de la institución londinense.
Casi todos
Los gunners llegan motivados tras conquistar recientemente la Premier League después de 22 años de espera. En medio de las celebraciones, Arteta recibió una noticia alentadora, ya que no reportó futbolistas lesionados al finalizar la temporada inglesa, por lo que podrá trabajar con plantel completo durante la semana.
En contraste, el PSG no tendrá a todos sus elementos disponibles. El marroquí Achraf Hakimi continúa sin recuperarse al cien por ciento de la lesión sufrida en la semifinal frente al Bayern Múnich y todo apunta a que se perderá la final.