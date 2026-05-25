¡Atención jóvenes genios! Las Olimpiadas Robóticas abren sus inscripciones

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La Municipalidad de Guatemala presenta las Primeras Olimpiadas Robóticas, un evento de innovación diseñado para que niños y jóvenes de 10 a 16 años demuestren su talento en tecnología en las categorías SumoBot y Sigue Línea

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Las Primeras Olimpiadas Robóticas de la ciudad abrirán un nuevo espacio para que niños y jóvenes apasionados por la tecnología, la programación y la electrónica puedan demostrar su talento en distintos desafíos tecnológicos.

El evento fue anunciado por medio de un comunicado compartido por la Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala, con el objetivo de reunir a estudiantes y clubes de robótica en una jornada enfocada en el aprendizaje, la creatividad y la competencia.

La actividad se realizará el próximo 13 de agosto. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Según las autoridades municipales, la actividad busca impulsar el interés de las nuevas generaciones por la innovación y el desarrollo tecnológico, brindando oportunidades para fortalecer sus habilidades en áreas relacionadas con la robótica.

"Queremos que nuestros niños y jóvenes tengan más oportunidades para aprender, innovar y desarrollar su talento a través de la tecnología. Estas Olimpiadas Robóticas son un paso más para construir una ciudad moderna, creativa y preparada para el futuro", expresó el alcalde Ricardo Quiñónez.

El evento se hará en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, en el Antiguo Palacio de Correos, zona 1. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

A prueba

Durante las competencias, los participantes deberán enfrentar retos prácticos en los que pondrán a prueba su creatividad, rapidez y capacidad para resolver problemas utilizando robots desarrollados por ellos mismos.

Las olimpiadas contarán con dos categorías. La primera será Sigue Línea, dirigida a participantes de 10 a 13 años, mientras que la categoría SumoBot estará enfocada en jóvenes de 14 a 16 años.

La competencia estará dividida en dos categorías. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Además de la experiencia y el aprendizaje, los competidores tendrán la oportunidad de ganar kits de robótica educativa valorados hasta en 450 dólares.

Los interesados en participar pueden solicitar más información a través de los números de WhatsApp de MuniTec 3/7, 3018-3929, y MuniTec 21, 3018-6776.