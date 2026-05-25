Tormenta sorprende a conductores en la autopista Palín-Escuintla (Video)

Fuertes corrientes de aire y lluvia sorprenden a los conductores que transitan en la autopista Palín-Escuintla
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Un video que circula en redes sociales muestra el panorama en la autopista de Palín-Escuintla, donde se observa que fuertes corrientes de aire y lluvia persisten en el territorio.
La grabación fue captada por un conductor que circulaba por el área. También se observa que las palmeras de los costados de la carretera se mueven debido al aire.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que para este lunes 25 de mayo se preveían tormentas y lluvias en territorio nacional, debido a una onda del Este que pasará por Guatemala.
Las autoridades solicitan a la población mantenerse atentos por la posibilidad de crecidas de ríos o inundaciones.