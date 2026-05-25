Elecciones en el Real retrasan el regreso de José Mourinho

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El posible regreso de José Mourinho al banquillo de Real Madrid sigue generando expectativa en España, aunque el esperado anuncio oficial se habría retrasado debido al proceso electoral que atraviesa el conjunto merengue desde que Florentino Pérez decidiera convocar a los comicios.

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Según informó el diario AS y diversos medios portugueses, el técnico luso ya tendría un acuerdo total con Florentino Pérez para asumir el proyecto de la temporada 2026-2027. Sin embargo, la aparición del empresario español Enrique Riquelme como candidato a la presidencia del club ha complicado los planes de Pérez, quien esperaba una reelección sin oposición.

El plazo para presentar candidaturas finaliza este 26 de mayo y, mientras no se defina el panorama electoral, el anuncio de Mourinho quedará en pausa, ya que una eventual derrota de Florentino podría cambiar completamente el futuro del banquillo madridista.

‼️ El anuncio de la vuelta de José Mourinho iba a ser HOY



Era el día que habían fijado las partes para anunciar el acuerdo para el retorno del entrenador portugués, pero la candidatura de Enrique Riquelme ha obligado a aplazarlo por las elecciones.@abolapt pic.twitter.com/bc06i9kuhm — Madrid Sports (@MadridSports_) May 25, 2026

Mientras tanto, Benfica permanece atento a la situación, debido a que Mourinho mantiene contrato vigente hasta 2027 con el club portugués. Para concretar su salida, el Real Madrid tendría que pagar una cláusula cercana a los siete millones de euros, cifra que incluso podría aumentar dependiendo del tiempo que tarden las negociaciones, ya que el Benfica necesitaría margen para buscar a su reemplazo.

Pese al retraso y la incertidumbre electoral, distintas fuentes aseguran que el acuerdo entre Mourinho y Florentino Pérez está completamente cerrado, por lo que únicamente resta definir el panorama institucional del Real Madrid para oficializar uno de los regresos más mediáticos del fútbol europeo.