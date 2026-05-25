"El Psicópata": así fue la audiencia del pandillero tras desmembrar a su víctima

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Juzgado de turno liga a proceso a "Psicópata", señalado de descuartizar a una persona, en la colonia Santa Faz, zona 18.

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Por el delito de asesinato y portación de arma de fuego, el Juzgado de turno ligó a proceso penal a Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "Psicópata", señalado de descuartizar a una persona aún no identificada.

Como consecuencia, el juzgador decidió enviar a prisión a Herrera Rodríguez al centro preventivo de la zona 18, pues el delito imputado no goza de medidas sustitutiva.

Además, se le concede al Ministerio Público (MP), un plazo de tres meses para efectuar la investigación respectiva, por lo que se le fijo 24 de agosto para presentación del acto conclusivo, ante el Juzgado Sexto Penal.

También fijó el 8 de septiembre para el inicio de la etapa intermedia.

Escalofriante crimen

Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público (MP) detalló la forma como fue capturado Herrera Rodríguez junto a un menor de edad.

En su exposición, el Fiscal encargado del caso imputó al señalado de haber participado en el desmembramiento de una persona, pues indicó que al momento de su aprehensión tenía manchas rojas en sus prendas de vestir, posiblemente sangre.

Alias "Psicopáta" decidió no hablar en su audiencia de primera declaración. (Foto: Wilder López / Soy502)

Además, indicó que en la escena del crimen al realizar la inspección ocular se observó que en el interior del inmueble ubicado en la manzana P, sector 4, lote 9 de la colonia Santa Faz, zona 18, se encontraban "una cabeza, dos piernas y un brazo".

Además, explicó que la víctima aún estada atacada de pies y descuartizado. También dijo que se halló "un arma de fuego, un machete, un cuchillo y un azadón".

Ligado a proceso

En su argumentación, el juez de turno hizo una breve explicación del contenido del acta ministerial que presentó el MP, así como la petición de ligar a proceso penal a el "Psicópata", y la oposición manifestada por el abogado defensor.

Al hacer dicho resumen, el juzgador indicó, en una parte de su exposición que el cadáver estaba "mal trabajado para darle muerte" y que contaba con otras evidencias como lo es la sangre que tenía impregnada en su ropa de vestir y calzado.

El Juzgado de turno decidió ligar a proceso penal a Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "Psicópata", señalado de descuartizar a una persona. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/NoMlrBzA87 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 25, 2026

A esto, agregó que, también fueron sorprendidos al salir de la vivienda en donde fue encontrado el cuerpo desmembrado, ante lo que indicó que, "posiblemente" el señalado había participado, por lo que decidió ligar a proceso penal a Diego de Jesús Herrera Rodríguez "Psicópata".