Equipos guatemaltecos conocerán sus rivales en la Copa Centroamericana 2026

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El sorteo de la Copa Centroamericana 2026 se celebrará mañana en Miami, Florida, donde los cuatro representantes guatemaltecos conocerán el camino que deberán recorrer en busca del título regional y de un boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

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La ceremonia arrancará este martes a las 6:00 p. m. y será transmitida a través del canal oficial de YouTube de Concacaf. Esta definirá la integración de los cuatro grupos del torneo, que contará con la participación de Municipal, Antigua, Mixco y Xelajú.

El conjunto chicharronero será uno de los focos de atención, ya que disputará por primera vez una competencia internacional, mientras que los rojos intentarán confirmar su condición de cabeza de serie tras quedar ubicados en el primer bombo junto a Alajuelense, Herediano y Olimpia.

Concacaf confirmó que el sorteo se realizará mediante un sistema de cinco bombos. Primero se extraerán los equipos del bombo 1, que serán ubicados automáticamente en las posiciones A1, B1, C1 y D1 como cabezas de serie de cada grupo.

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Posteriormente, el mismo procedimiento se repetirá con los bombos 2, 3, 4 y 5 hasta completar los cuatro sectores del torneo.

Cada grupo contará con un club de cada bombo y el reglamento establece que no podrán coincidir más de dos equipos de una misma asociación miembro.

Formato del torneo

La competencia arrancará del 28 al 30 de julio con la primera jornada de la fase de grupos y finalizará el 6 de diciembre con la vuelta de la gran final.

COPA CENTROAMERICANA 2026

️BOMBOS - DRAW



Se conocen los 20 equipos que jugarán el torneo centroamericano con los Bombos que determinarán los Grupos basado en el RANKING FIFA.



Los mejores 6 equipos clasificarán a la CONCACAF Champions Cup 2027. SORTEO: MARTES 26 MAYO pic.twitter.com/ykP1ubfvep — CNF Sports (@CNFconcacaf) May 24, 2026

El formato mantendrá cuatro grupos de cinco equipos, donde cada club disputará cuatro partidos en total: dos como local y dos de visitante. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria, que se jugará en series de ida y vuelta hasta definir al nuevo campeón centroamericano.

Asimismo, el torneo otorgará seis plazas para la Copa de Campeones 2027, destinadas a los cuatro semifinalistas y a los dos ganadores de la ronda de repechaje.