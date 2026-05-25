Honor al escritor Enán Moreno: Así será la edición LXIII de los Juegos Florales

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El LXIII Certamen de los Juegos Florales del Carnaval Mazateco 2026 cierra su convocatoria este 8 de junio a las 20:00 horas. Escritores guatemaltecos tienen la oportunidad de participar en las ramas de poesía y cuento para competir por el prestigioso galardón Venado de Oro y un premio económico de Q5 mil.

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La oportunidad de consagrar el talento literario en uno de los certámenes más antiguos de Guatemala se encuentra en su etapa decisiva, ya que el próximo 8 de junio a las 20:00 horas, vence el plazo improrrogable para participar en el LXIII Certamen de los Juegos Florales del Carnaval Mazateco 2026.

Esta edición, dedicada al escritor tuneco Enán Moreno, ofrece a los autores nacionales una plataforma de proyección única, respaldada por un jurado calificador de alto nivel, integrado por expertos de México y Colombia.

El jurado calificador estará conformado por especialistas mexicanos y colombianos. (Foto: Asociación de Escritores de Suchitepéquez)

La inclusión de estos especialistas internacionales garantiza una evaluación rigurosa y una mirada enriquecedora sobre la producción literaria actual en las ramas de poesía y cuento, elevando el prestigio de esta tradicional fiesta de las letras.

Para postularse a la rama de poesía, los interesados deben presentar un poemario de tema libre con una extensión de entre 250 y 300 versos, mientras que para la categoría de cuento se solicita uno o dos textos cuya extensión sume entre 5 y 10 cuartillas a doble espacio.

El año pasado, así celebraron los Juegos Florales. (Foto: Asociación de Escritores de Suchitepéquez)

Es requisito indispensable que las obras sean originales, inéditas, escritas en español y enviadas en formato Word, con letra Arial tamaño 12.

La correcta ortografía y redacción serán factores determinantes para el jurado, que operará de forma externa y ajena a la organización para asegurar la transparencia del fallo que se dará a conocer tras la apertura de plicas el próximo 16 de julio.

Así vivieron el Encuentro Literario del LXII Certamen Literario Mazateco de 2025. (Foto: Asociación de Escritores de Suchitepéquez)

El proceso de aplicación se realiza exclusivamente por la vía digital mediante un sistema de doble envío para proteger el anonimato de los autores.

El primer archivo, que contiene la obra identificada únicamente con pseudónimo, debe remitirse al correo juegosfloralesmazate2026@gmail.com; el segundo archivo, correspondiente a la plica con los datos personales, DPI, fotografía, semblanza y declaración de originalidad firmada, debe enviarse a la dirección escritoresdesuchi@gmail.com.

El incumplimiento de cualquiera de estos pasos o la omisión de datos de contacto significará la descalificación automática del trabajo, por lo que se recomienda a los participantes revisar minuciosamente la papelería antes de realizar el envío electrónico.

En 2025, los ganadores fueron Carlos Ac Rodríguez, en la rama de poesía, y Ruth Pérez Gómez, en la rama de cuento. (Foto: Asociación de Escritores de Suchitepéquez)

Los beneficios para los triunfadores de esta edición son significativos, incluyendo un premio económico de Q5 mil para el primer lugar de cada rama, además del reconocimiento oficial y la emblemática presea Venado de Oro.

Asimismo, los ganadores contarán con la cobertura total de gastos de hospedaje, alimentación y transporte desde su lugar de origen dentro de la república para asistir a la ceremonia de gala a realizarse el 24 de agosto, en el marco de las fiestas patronales de la ciudad mazateca.

Este evento, organizado por la Junta Mantenedora integrada por el Grupo de Escritores de Suchitepéquez y el Concejo de Mazatenango, representa no solo un incentivo financiero, sino el ingreso al patrimonio cultural de la región, ya que las obras premiadas formarán parte del legado histórico de los Juegos Florales.