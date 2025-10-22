Arzobispado de Guatemala invita a la Clausura y Envió del II Sínodo Arquidiocesano

La misa se realizará el próximo domingo 26 de octubre.
La Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en coordinación con la Municipalidad de Guatemala tienen planificado realizar la celebración litúrgica, eucarística denominada Clausura y Envió del II Sínodo Arquidiocesano.
La misa está programada para el domingo 26 de octubre del presente año, en un horario de 14:00 a 18.00 horas, en la Plaza Central, frente a la Catedral Metropolitana, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
La misa de envió es una celebración litúrgica, eucarística de acto de fe y compromiso con la misión de transmitir el
evangelio y acompañamiento de crecimiento espiritual de servicio a la comunidad organizada por la Arquidiócesis de Guatemala, identificadas en 6 vicarias:
- Vicaria Asunción identificados con el color azul.
- Vicaria Santa Cruz identificados con el color amarillo.
- Vicaria Guadalupe identificados con el color verde.
- Vicaria Rosario identificados con el color rojo.
- Vicaria Inmaculada Concepción identificados con el color celeste.
- Vicaria Hermano Pedro identificados con el color gris.
Invitación
"Los esperamos a todos, a quienes vivimos, laboramos, estudiamos y servimos en el territorio de nuestra Arquidiócesis de Santiago de Guatemala", publicó el Arzobispado de Guatemala.
Asimismo, agregó que "así como, a todas las agrupaciones parroquiales, pastorales, movimientos, hermandades, cofradías, asociaciones, vida consagrada y todas las fuerzas vivas de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis, para participar (en dicho evento)".