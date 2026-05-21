Las "arenas del futuro": Guatemala ante la oportunidad de los US$48 mil millones

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En la economía mundial hay 18 sectores conocidos como "arenas del futuro," que, encabezados principalmente por actividades industriales relacionadas con la inteligencia artificial y la sostenibilidad, generarían hacia 2040 ingresos por alrededor de US$48 mil millones.

Gerardo Bonilla, socio y gerente McKinsey & Company Guatemala, afirmó durante una entrevista con Economía HOY, que estos sectores productivos generarán entre US$29 mil millones y US$48 mil millones para el año citado. Lo anterior equivale a unos Q225 mil millones y Q372 mil millones, respectivamente. En la actualidad, estos sectores representan apenas el 4% del Producto Interno Bruto mundial.

Además, Bonilla explicó que el término, "arenas del futuro" se refiere a industrias de alto crecimiento y competencia que podrían redefinir el panorama económico para el año señalado. Agregó que este término no se refiere a "arenas de mar", como se podría pensar, sino a espacios en donde compiten diversas empresas en un campo en donde los actores y las cuotas de mercado cambian continuamente.

Gerardo Bonilla, socio y gerente McKinsey & Company Guatemala, explicó que el término, “arenas del futuro" se refiere a industrias de alto crecimiento y competencia que podrían redefinir el panorama económico para el 2040. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Cinco ejes principales

Datos del McKinsey Global Institute, refieren que estos sectores se agrupan en cinco ejes de transformación global: Fundamentos de IA, Digitalización, Electrificación, Tecnologías Avanzadas y Nuevas Fronteras de Biotecnología.

El primer grupo, Fundamentos de IA, representa en la actualidad el de mayor crecimiento en el mercado y está impulsado por el auge de la inteligencia artificial. En el mismo se reúnen actividades productivas como: Semiconductores, servicios en la nube (Cloud services), así como software y servicios de IA.

El grupo que corresponde a la Digitalización es el segundo en crecimiento, con ingresos que crecen a un ritmo del 10% anual. En él se menciona al Comercio electrónico (e-commerce), la Publicidad digital, Videojuegos, Streaming de video y Ciberseguridad.

El tercer grupo, que es el de la electrificación, refleja la transición hacia sistemas energéticos más limpios y electrificados y en él están los vehículos eléctricos (EVs), baterías y la fisión nuclear.

En el cuarto grupo de Tecnologías Avanzadas se integran avances en hardware de ingeniería con software e inteligencia artificial para crear nuevas capacidades físicas y participan industria de robótica, vehículos autónomos compartidos, movilidad aérea del futuro, el espacio y construcción modular.

Finalmente, en el quinto grupo, denominado Nuevas Fronteras de Biotecnología, se amplía el alcance de la biotecnología hacia aplicaciones industriales, agrícolas y de consumo masivo con sectores como biotecnología no médica y medicamentos contra la obesidad.

Mercados dominantes

Bonilla llamó la atención sobre que el valor de estas arenas está concentrado en Estados Unidos y en China, países que tienen alrededor del 90% del mercado.

Sin embargo, resaltó que los países centroamericanos y especialmente Guatemala, aún tienen una ventaja estratégica debido a la cercanía con Estados Unidos, por lo que se debe aprovechar el nearshoring. El camino para aprovechar esto es buscar mayor profundidad en las cadenas de valor estadounidenses.

Y es que Guatemala posee fortalezas particulares en la infraestructura de energía renovable y costos eléctricos competitivos. "Guatemala podría tener una posición para empujar industrias intensivas en energía, como los data centers, fundamentales para el crecimiento de la IA", afirmó Bonilla.

Sin embargo, el país enfrenta retos en la economía digital pues mientras la región promedia un 12% en ventas digitales, Guatemala aún se sitúa cerca del 5%.

Gerardo Bonilla, socio y gerente McKinsey & Company Guatemala, llamó la atención sobre que el valor de estas arenas está concentrado en Estados Unidos y en China, países que tienen alrededor del 90% del mercado. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Las tareas pendientes

De acuerdo con expertos, el éxito en estas arenas depende de la capacidad de respuesta del Estado y de la participación del sector privado. Bonilla identifica la educación como una "tarea pendiente", sugiriendo que las universidades deben adoptar modelos de "aprender haciendo" (learn by doing) y pasantías para seguir el ritmo de una tecnología que cambia cada año. "En nuestra región la academia tiene que estar al día. Muchos de los procesos de negocio y de las capacidades están cambiando ahora con la adopción de inteligencia artificial. ¿Cómo preparamos a nuestros profesionales y técnicos para ir anticipando en ese mundo que viene distinto? Vamos a necesitar más científicos e ingenieros de datos, así como más personal técnico que maneje muy bien los conceptos de inteligencia artificial para poder integrarlos en los negocios, afirmó.

Por otro lado, las deficiencias en carreteras y puertos son un freno a la competitividad que podría dejar al país fuera de estas oportunidades globales. "Es una oportunidad, pero requiere montarse rápido en la velocidad que esto va a tener", concluyó Bonilla, haciendo énfasis en que el papel del Estado debe ser el de un facilitador regulatorio y de infraestructura para potenciar el talento local.