¿Presintió su muerte? El último mensaje de Julián Figueroa que causó alarma

La repentina muerte de Julián Figueroa ha causado indignación a nivel internacional, por las circunstancias en que se dio.

El único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa, fue hallado sin vida en la habitación de su casa en México la noche del domingo 9 de abril.

En la escena no se encontraron señales de violencia, y fue la propia Maribel quien confirmó que su hijo falleció a causa de un infarto al miocardio y fibrilación muscular.

Ahora, seguidores de varias partes del mundo aseguran que Julián "presentía su muerte" por sus desgarradoras palabras que utilizó en su última publicación en Instagram.

El joven de 28 años dedicó un profundo mensaje a su padre fallecido hace ocho años. También dejó claro que no le importaba nada más que volver a abrazarlo.

La última publicación de Julián Figueroa. (Foto: Instagram)

"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades... aquí les va", inicia el mensaje.

"Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte... una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", finaliza el escrito acompañado de una fotografía él junto a su padre.

Pero eso no fue todo, ya que dentro de la misma publicación dejó un último mensaje.

"A veces hay que dejar de aparentar que todo es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él", escribió.

José Julián Figueroa Fernández nació el 2 de mayo de 1995 en Cuernavaca, Morelos, es hijo único de Joan Sebastian (QEPD) y Maribel Guardia, quien le dedicó una emotiva carta de despedida en sus redes sociales.

Julián Figueroa dedicó un último mensaje a su padre. (Foto: captura de pantalla)