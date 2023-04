"Cada día duele más": el último mensaje de Julian Figueroa, hijo de Maribel Guardia

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, dedicó un mensaje para su padre pocos días antes de morir.

La repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ha causado sorpresa y conmoción en el mundo del espectáculo internacional, principalmente en la farándula mexicana.

De acuerdo con la información, confirmada por Maribel Guardia, el joven de 28 años habría muerto este domingo 9 de abril a causa de un infarto fulminante en su casa, en México.

Último mensaje

Hace solo dos días, Figueroa publicó su último mensaje en su perfil de Instagram. Estaba dirigido a su padre Joan Sebastian, fallecido hace ocho años, en el cual enfatizó lo mucho que lo extrañaba.

"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades... aquí les va", inicia el mensaje.

Este fue el último mensaje de Julián Figueroa. (Foto: captura de pantalla)

"Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte... una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", finaliza el escrito acompañado de una fotografía él junto a su padre.

Julián Figueroa Fernández nació el 2 de mayo de 1995 en Cuernavaca, Morelos, es hijo único de Joan Sebastian (QEPD) y Maribel Guardia.

La reacción de Maribel Guardia



En sus redes sociales, la actriz y cantante mexicana se pronunció por el fallecimiento de su hijo y explicó cómo fue encontrado. Pese a que se llamó a una ambulancia, el joven ya se encontraba sin vida.

"Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", comenta Guardia en sus redes sociales.

La cantante y actriz finalizó pidiendo respeto y privacidad en estos momentos, y espera poder responder a todos los mensajes de apoyo más adelante.