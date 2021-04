¿Por qué Luis Miguel se distanció de su hija Michelle Salas?

La relación entre Luis Miguel y Michelle Salas está muy deteriorada, al punto que, tras un accidente que tuvo la influencer, su padre terminó por bloquearla.

Una amiga de Michelle reveló al medio TV Notas cómo está la relación entre ellos, agregando que el "Sol de México" no quiere saber de la existencia de su hija.

Ella explicó al medio que “En febrero pasado, mientras ella estaba de vacaciones, sufrió un accidente que provocó que se rompiera un ligamento y la tuvieron que someter a una cirugía de inmediato, a partir de esto, debe hacer terapia”, agregando que su recuperación será un proceso lento y que Michelle quedó tan asustada, que cambió su forma de ver la vida.

Ella reveló los motivos por los que ambos se distanciaron:

“El primero fue en 2010, cuando Luis Miguel se enteró de que ella andaba con Alejandro Asensi, su representante, así que a él lo terminó corriendo, y a ella, regañando. A finales de 2017, Luis Miguel, influenciado por Desiree Ortiz, su exnovia, corrió a Michelle de su casa. Desiree le metió la idea de que su hija sólo quería sacarle dinero para hacer compras innecesarias, viajar y andar de fiesta y como le creyó, la afectada fue Michelle", dijo.

Alejados definitivamente

“A mediados de 2018, Luis Miguel la buscó arrepentido, pero como ya se había estrenado su bioserie, Michelle le reclamó porque la puso como producto de un "acostón" y a su mamá Stephanie, como a una mujer fácil, y hasta le advirtió que no quería que la incluyera en la segunda temporada, desde ahí ya no se buscaron más”.

También agregó: "Tras la pandemia, Michelle creyó que era tiempo de cerrar heridas con su papá y esperaba que con su accidente, él le mandara un mensaje y de ahí siguieran hablando”.

Pero no ocurrió: "Desde hace un mes se siente desconsolada al no ver que su papá le escribiera, por ello decidió quitarse el orgullo y buscarlo para arreglar todo, platicar con él, ponerse al corriente y recuperar el tiempo perdido... Michelle le marcó por teléfono y no le contestó; entonces le mandó mensaje pidiéndole que se vieran, que por favor la agendara, pero la sorpresa fue que Luis Miguel la leyó, la ignoró, y después la bloqueó”.

Lo más doloroso fue que al parecer, "su tío le regresó la llamada diciéndole que había hablado con su hermano, quien le dijo que 'para él ¡Michelle ya no existe, ya no es su hija!'; ante esto, la amiga de Salas dijo que para ella, pase lo que le pase, "nunca le va a interesar a su papá”.

Acerca de la inclusión de Michelle en la serie

“Él es cruel con ella, pero ganará dinero usando su nombre e imagen para contar su historia”.

Se dice que Michelle buscó a Macarena Achaga, actriz que la interpreta, para pedirle detalles de cómo la harán ver en la historia, pero por cuestiones de contrato, la intérprete no puede revelarle nada.

En las últimas publicaciones de Michelle ella agregó: "Por muy dura que parezca la vida, siempre habrá un motivo para ser feliz".