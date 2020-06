Aseguran que Messi se tiró en el área y no había penal

El FC Barcelona ganó frente al Leganés en su retorno al Camp Nou, con un Lionel Messi inspirado e indetenible en varias acciones de peligro.

El argentino fue clave para la apertura del marcador por intermedio de Ansu Fati y autor de la jugada que se marcó como penal y que le dio la oportunidad al 10 para anotar el segundo gol del encuentro.

Sin embargo, la jugada ha sido blanco de la polémica, pues medios españoles aseguran que Messi se tiró en el área y no debió marcarse penal en favor del FC Barcelona.

"No es penalti, hay un contacto que no es suficiente. Fuera del área sí que hay varias acciones pero dentro, el contacto no es suficiente", explicó el exárbitro Juan Andújar Oliver a Diario Marca.

En el arranque de la jugada en tres cuartos del campo, Messi tomó la pelota, se quitó a varios rivales que lo rodearon, pero no evitaron la veloz conducción del astro del Barcelona, que al llegar al área se lanzó al piso, fue allí cuando el referí marcó el penal.

Aunque el juez central consultó por varios minutos con el VAR, finalmente tomó la decisión de marcar el penal para que Messi marcara el segundo del encuentro y el gol 699 de su carrera.