Muere vicepresidente de Deportivo Guastatoya en ataque armado

  • Por Fredy Hernández
23 de septiembre de 2025, 21:46
El empresario fue atacado de manera directa en plena vía pública. (Foto: Redes Sociales)

El hecho de violencia ha consternado al municipio y al ambiente deportivo del país. 

El vicepresidente del Deportivo Guastatoya, Norman Orellana murió luego de ser víctima de un ataque armado la noche del 23 de septiembre en Guastatoya, El Progreso. 

De acuerdo con la información preliminar de medios locales, el empresario se encontraba en la vía pública cuando desconocidos se acercaron y sin mediar palabra dispararon en contra de Orellana. 

Minutos después, familiares y amigos llegaron a la escena del crimen, lo que dejó escenas de dolor. 

Las autoridades realizan las diligencias para el levantamiento del cuerpo para su traslado hacia la morgue. 

Norman Orellana pertenecía a la junta directiva del club guastatoyano.
También recaban indicios que servirán para la investigación del caso. 

