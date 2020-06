Así es el búnker donde se refugió Trump de las protestas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa Melania y el hijo de ambos, Barron de 14 años fueron refugiados en el búnker de la Casa Blanca, cuando un grupo de manifestantes protestaban afuera, informó The New York Times.

De acuerdo al diario, los agentes del Servicio Secreto llevaron al Trump mientras afuera de la mansión ejecutiva, los protestantes arrojaban piedras y tiraban la barrera metálica, en protesta por la muerte del afroamericano George Floyd en custodia de la policía.

Trump pasó casi una hora en el refugio que fue diseñado para su uso en emergencias como ataques terroristas, confirma The New York Times.

Otra de las medidas de seguridad fue apagar las luces de la Casa Blanca, algo que no había sido visto antes, según medios locales.

Cómo es el búnker

Algunos medios internacionales han explicado cómo es el búnker subterráneo en el que estuvo Trump.

20minutos.es explica que el lugar recibe el nombre de Centro Presidencial de Emergencias (Peoc) y es un lugar donde el mandatario y otros funcionarios se pueden refugiar y a la vez mantener comunicación con el exterior.

Fue utilizado durante el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Hay información que no era un lugar lujoso y extenso.

El Peoc estaba pensado para que el presidente y el vicepresidente, además de sus familias y ayudantes sobrevivieran.

En un fragmento del libro del periodista estadounidense, Garret M. Graff, donde narra sobre los ataques terroristas, se describe que el vicepresidente Dick Cheney, junto a Condoleezza Rice y otros miembros de la administración, fueron llevados al búnker durante el ataque.

Las autoridades temían que uno de los aviones se dirigiese hacia la Casa Blanca. Aquella jornada, el presidente Bush estuvo fuera de la ciudad, pero, cuando regresó, esa noche hubo una falsa amenaza de otro avión por lo que acabó yendo también el búnker.

En 2015 se publicaron algunas imágenes de aquella jornada.

El comandante Anthony Barnes, uno de los presentes en aquella oportunidad, comentó que el búnker consistía, en aquel momento, en 3 ó 4 habitaciones.

La cámara de operaciones era donde su equipo de vigilancia respondía llamadas telefónicas.

Había una sala de conferencias.

El ahora exvicepresidente Cheney dijo que la instalación en aquel momento no estaba preparada. Desde el búnker no pudo comunicarse con el personal clave para esas situaciones.

20minutos.es explica que desde aquel momento se actualizó el lugar para ser capaz de mantener el contacto con el mundo exterior.

Ya que en el búnker, en aquella época, el presidente y vicepresidente debían elegir entre sobrevivir en las instalaciones protegidas o gobernar al país.

En 2010, un gran agujero en el jardín del Ala Oeste de la Casa Blanca, dio lugar a especulaciones sobre lo que la administración de Obama estaría construyendo.

Oficialmente se informó que se trataba de una remodelación del aire acondicionado y otros sistemas mecánicos, pero parte del proyecto incluyó una expansión del búnker con la actualización de comunicación e informática, además de la ventilación, con el objetivo que el presidente pudiese operar durante largos periodos de tiempo.

Según señala The New York Times, el búnker no ha sido usado mucho desde la llamada "Guerra contra el terror" y ha sido reforzado para resistir la fuerza de un avión de pasajeros que se estrelle contra la mansión que hay arriba.

El búnker se construyó cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, para la protección del presidente Franklin D. Roosevelt.