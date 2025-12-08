¡Arde en llamas! Así celebraron los guatemaltecos la tradicional quema del diablo

-

Guatemaltecos celebraron el 7 de diciembre con la tradicional quema del diablo en todo el territorio nacional, donde se vieron piñatas de todos los tamaños y estilos.

La tradición de la quema del diablo en Guatemala se celebra el 7 de diciembre de cada año a las seis de la tarde, antes de la Inmaculada Concepción, tradición en la que se queman figuras del diablo y objetos viejos para purificar el hogar y el año, marcando el inicio de la temporada navideña con fuego, pirotecnia y el simbolismo de triunfo del bien sobre el mal.

Según historiadores, la tradición de encender fogarones frente a las viviendas se practica desde el siglo XVI y simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

Quema del diablo en la zona 1 capitalina.





En la época colonial el 7 de diciembre era la antesala a la procesión de la Virgen de Concepción, celebrada el 8 de diciembre.

Actualmente, familias guatemaltecas se dan a la tarea de elaborar imágenes de diablos gigantes, mostrando su creatividad, como el caso de la familia Quiñónez, quien desde hace 10 años lleva a cabo la quema del diablo, actividad que acompaña con la entrega de chuchitos y ponche a los vecinos de la Avenida del Ferrocarril y 4a, calle de la zona 1 capitalina.

En Cerrito de El Carmen.





Diablo ecológico

El emblemático barrio La Concepción de La Antigua Guatemala volvió a convertirse en el punto central de la quema del tradicional diablo ecológico.

Según explicó Vitellio Contreras, presidente del comité de festejos, la temática de este año se inspiró en un dicho popular transmitido por generaciones: ver, oír y callar.

Colonia Arrivillaga, zona 5.





La intención es que cada asistente interprete el mensaje a su manera o lo relacione con la coyuntura actual del país.

Contreras destacó que uno de los propósitos de esta actividad es reunir a miles de familias en un mismo espacio para evitar quemas dentro de las viviendas.

Zona 1 capital.





Para esta edición, se estimó la llegada de más de 3,500 personas al barrio La Concepción, quienes asistieron para presenciar la incineración del diablo ecológico y mantener viva esta tradición comunitaria.