Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Este es el gigantesco diablo que se quemará este domingo en Mixco

  • Por Geber Osorio
07 de diciembre de 2025, 15:30
Un gigantezco diablo se encuentra listo en Mixco para ser quemado este domingo. (Foto: Neto Bran)

Un gigantezco diablo se encuentra listo en Mixco para ser quemado este domingo. (Foto: Neto Bran)

La piñata de gran tamaño será quemada a partir de las 18:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: El "diablo" gigante que se quemará este domingo en zona 1 (video)

El alcalde de Mixco, Neto Bran, dio a conocer el gigantesco diablo que se quemará la noche de este domingo 7 de diciembre en su municipio.

Se trata de una piñata de gran magnitud que sobrepasa los ocho metros de altura, la cual ya se encuentra lista para la tradicional "quema del diablo".

Por lo tanto, el jefe edil publicó en sus redes sociales la invitación para que el público se haga presente este domingo a la actividad.

Como cada 7 de diciembre, la "quema del diablo" se realizará a partir de las 18:00 horas.

(Foto: Neto Bran)
(Foto: Neto Bran)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar