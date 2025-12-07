Este es el gigantesco diablo que se quemará este domingo en Mixco

La piñata de gran tamaño será quemada a partir de las 18:00 horas.
El alcalde de Mixco, Neto Bran, dio a conocer el gigantesco diablo que se quemará la noche de este domingo 7 de diciembre en su municipio.
Se trata de una piñata de gran magnitud que sobrepasa los ocho metros de altura, la cual ya se encuentra lista para la tradicional "quema del diablo".
Por lo tanto, el jefe edil publicó en sus redes sociales la invitación para que el público se haga presente este domingo a la actividad.
Como cada 7 de diciembre, la "quema del diablo" se realizará a partir de las 18:00 horas.