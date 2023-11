Así confirmó Nayib Bukele el nacimiento de su segunda hija

-

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que su segundo bebé ya nació.

Este miércoles 8 de noviembre, a través de la red social "X", el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo un inesperado anuncio.

El propio presidente salvadoreño fue quien dio a conocer la noticia por medio de una publicación: el nacimiento de su segunda hija, Aminah Bukele.

Él y su esposa Gabriela Rodríguez se convirtieron en padres de una niña por segunda ocasión, a quien llamaron Aminah.

La hija de Bukele nació este 8 de noviembre a las 4:44 de la mañana.

Gabriela, Layla y yo queremos compartir con ustedes que nuestra hija, Aminah, nació este día a las 4:44 am ❤️



Gabriela, Layla and I want to share with you that our daughter, Aminah, was born today at 4:44 am ❤️ — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 8, 2023

Cabe mencionar que el mandatario no ha dado mayores detalles y no ha compartido fotografías de la nueva integrante.

Tras publicar la conmovedora noticia, varios funcionarios gubernamentales, alcaldes y diputados felicitaron a la familia Bukele.

Asimismo, sus seguidores llenaron la publicación con comentarios positivos.

"Me alegra muchísimo que nació con bien, señor presidente, y que la primera dama esté sana", "Felicidades a usted y su familia, Señor", "Bienvenida a un nuevo El Salvador en paz y tranquilidad que tus padres han logrado para ti y para todos los niños de El Salvador", se lee.