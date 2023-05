Así construyen la nueva "barricada" que detendrá tsunamis de basura en el Motagua

Ocean Cleanup inició construcción en Guatemala de "Barricada Interceptora" de tsunamis de desechos.

La organización ambiental internacional Ocean Cleanup, la cual trabaja directamente en Guatemala por el tema de la contaminación en el río Motagua, publicó en sus redes sociales nuevos detalles de su nueva barricada.

Por medio de un hilo en Twitter, la institución informó que ha iniciado con el montaje de una "Barricada Interceptora" en Guatemala. Además, pretenden que esté construida a tiempo, para que cumpla con su función en la temporada de lluvia y así interceptar los tsunamis de basura.

Con una serie de fotografías, Ocean Cleanup mostró parte del trabajo de construcción que está realizando.

Mira aquí la publicación original:

INTERCEPTOR 006: Assembly of the Interceptor Barricade has begun in Guatemala, aiming to be ready in time to intercept trash tsunamis flowing down the Rio Motagua every rainy season. pic.twitter.com/U0ggdMyhv1 — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) May 17, 2023

Por aparte, explicaron que se basaron en datos y aprendizajes del año 2022, y en esta ocasión están vertiendo 400 toneladas de hormigón para los anclajes.

Según la página web oficial de la institución, la malla metálica que fue construida en 2022, se trató de un Interceptro Trashfence experimental que estuvo en el Río las Vacas y era de 50 metros de ancho y 8 metros de alto.