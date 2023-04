Así destacó diseñador guatemalteco en Semana de la Moda en Nueva York

Las prendas del diseñador de moda Eduardo Figueroa se lucieron en la semana de la moda de Nueva York, una de las más importantes del mundo.

El guatemalteco presentó su colección llamada Kotz'ijan otoño/invierno 23/24 y fue vista por miles de amantes de las prendas exclusivas.

(Foto: Instagram)

Eduardo utilizó textiles elaborados con la técnica precolombina conocida como "chivas" y con el telar de pie y el telar de cintura, además de lanilla, terciopelo, sedas y lona reciclada, como una manera de resaltar la sostenibilidad y la incorporación de los procesos artesanales milenarios que deben preservarse.

Además de desfilar en la pasarela más vista a nivel global, el trabajo del guatemalteco se desplegó en luminarias en Manhattan.

"Una de las experiencias más increíbles de mi carrera, ver la colección en las pantallas de Times Square durante New York Fashion Week es algo que me emociona de sobremanera, no solo por ser mi trabajo, sino por ser un reconocimiento a todo el trabajo en equipo representando Guatemala a través de la moda. Todo ha sido posible gracias al equipo que ha creído en mí, en nuestra propuesta, y lo que podemos alcanzar unidos para llevar Guatemala al mundo", escribió en uno de sus post.





(Foto: Oficial)

Esta es una gran oportunidad para que el trabajo del país sea visto en amplios espacios y que el trabajo de los artesanos milenarios en textil prevalezca.

MIRA EL DESFILE:

