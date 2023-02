Así se disculpó AuronPlay tras escándalo de acoso (video)

Con un fuerte mensaje, AuronPlay se pronunció por la polémica que lo persigue desde hace unos días.

En las últimas horas, AuronPlay se volvió noticia tras ser denunciado por acoso y por sus polémicos tuits sobre el narcisismo.

Ante la controversia que enfrenta junto con su novia Sara Moledo, mejor conocida como Biyín, el creador de contenido rompió el silencio con una fuerte confesión.

Así se disculpó AuronPlay

"Ya no soy esa persona, veo ese contenido y me avergüenzo", dijo AuronPlay a través de un video que difundió en YouTube.

Y me he disculpado por ello, mis seguidores y la gente cercana, sabe que siento vergüenza cada vez que me cruzo con un vídeo antiguo mío. Siento vergüenza y asco", puntualizó el creador de contenido.

En la misma grabación, AuronPlay dijo que se retirará de las redes sociales, sin embargo, recalcó que ocurrirá cuando él lo decida, no cuando lo "echen".

"Me iré cuando yo quiera, no cuando me echen. Me gusta crear contenido, estar con mi comunidad, y así será", dijo.

Mira aquí el video completo:

*Con información de Marca.