¡Se acabó! AuronPlay se despide de redes sociales tras polémica en su contra

Por medio de un mensaje en redes sociales, el popular streamer envió un contundente mensaje.

Luego de varios días en silencio, AuronPlay lamentó la situación que atraviesa luego de haberse visto inmiscuido en una polémica.

A través de un video compartido en Youtube, Raúl lamentó que internautas e incluso colegas streamers se han encargado de cancelarlo a través de diversos foros, indicando que han llegado a pedir a las marcas con las que trabaja que cancelen esos contratos.

"¿Qué me han quitado todo? Probablemente, pero hay algo que no me van a quitar, es está cámara y este micrófono y la verdad. Y la verdad es que yo no soy ningún monstruo, ningún degenerado, no soy ninguna de esas cosas que les han hecho creer. Llevo 11 años de carrera, es evidente que he cometido muchísimos errores, he dicho cosas que no tendría que haber dicho. Y me he disculpado muchas veces por ello, mis seguidores saben que siento una profunda vergüenza cada vez que me encuentro con un video viejo mío", destaca Auron.

Además, ha dicho que desde 2015 ha cambiado el chip mental y ha intentado entretener a sus seguidores sin inmiscuirse en polémicas.

El streamer resaltó que los cambios no han sido por presión de algún sector, sino que es parte del crecimiento como persona.

"Yo no tengo problema en reconocer y pedir disculpas por todo aquel contenido que hice antiguamente, que no debí haber dicho. Me disculpo una vez más. Me arrepiento", agrega.

Dolido



Auron dijo que la parte que más le ha afectado es lo de una supuesta chica que ha dicho que cuando ella tenía 14 años, ambos mantenían una conversación explícita con ella.

"No daba crédito a lo que estaba leyendo. No solo era una de las personas más odiadas de internet, sino un degenerado, sucedió en el momento en el que estaba más destrozado para acabar de matarme. Condeno todos los insultos que ha recibido la chica, no le deseo el mal, simplemente creo que después de decir esas cosas de mí, al menos estoy en el derecho de defenderme con toda la educación del mundo", apunta.

AuronPlay resaltó que pudo desmentir los señalamientos, pero no quiere hacer más grande el problema.

Sin embargo, el eludido mostró varias antecedentes que aparentemente no coinciden con los señalamientos que hizo la joven en Twitter.

Finalmente, AuronPlay dejó un mensaje contundente sobre su futuro.

"Me iré cuando yo quiera, no cuando me echen. Me gusta crear contenido, estar con mi comunidad, y así será", puntualizó.