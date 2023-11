Así se encontraba Jennifer Aniston en el funeral de Matthew Perry

-

El elenco de "Friends" estuvo presente en el funeral de Matthew Perry, donde se vio a Jennifer Aniston con una peculiar actitud.

La tarde del viernes 3 de noviembre, el elenco de Friends se reunió para dar el último adiós a su compañero, Matthew Perry. Entre estos, una de las más queridas amigas del actor, Jennifer Aniston.

El medio Daily Mail habló con un espectador del funeral, quien relató la actitud que tuvo Aniston durante el funeral, en el que también estuvieron presentes Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow.

"Ella (Aniston) fue una de las primeras en llegar. Se mantuvo reservada. Esta es una reunión de alto perfil", narró el testigo de los hechos.

Los actores mantuvieron una gran amistad aun después de terminada la serie "Friends". (Foto: Page Six)

En sus memorias, Perry explicó que había batallado contra la drogadicción a lo largo de su vida, por lo que había mucha especulación alrededor de narcóticos y su muerte. Sin embargo, los resultados toxicológicos de Perry demostrarían que no habían sustancias ilícitas en su sistema.

"Nadie derramó más lágrimas por Matthew durante los momentos más oscuros de su lucha contra la adicción que Jennifer. En el momento de la reunión de Friends de 2021 se habló que Matthew no sería parte de ella, porque sus demonios se habían apoderado de él. Pero Jennifer absolutamente no lo habría hecho sin él. Se esforzó y logró que fuera un éxito a pesar de que parecía frágil. Pero Jennifer realmente pensó que sus peores días habían quedado atrás. Así que su muerte solo dos años después ha sido un duro golpe para ella", explicó el testigo.

"No importa si murió como resultado de un extraño accidente o si estuvo directamente relacionado con sus problemas con las drogas, este era un día que Jennifer había temido durante 20 años. Ella siempre quiso ayudar a Matthew de cualquier forma que pudiera, eso era una constante para ella".

Durante una entrevista de 2004 con Diane Sawyer, Jennifer Aniston habló sobre la idea de la muerte de Perry, en la que la actriz parece derrumbarse solo con pensarlo.

In a 2004 interview with Diane Sawyer, Jennifer Aniston said Matthew Perry is, "having a road, but he's all right." pic.twitter.com/natd3d6T9L — The Messenger (@TheMessenger) November 1, 2023

Un amor oculto

Otra de las confesiones que se encontraban en el libro de memorias de Perry estaba un importante secreto que involucraba a Jennifer Aniston.

"El momento en el que me di cuenta de que estaba enamorado de Jennifer Aniston fue dos años antes del programa, cuando la conocí, digo ¡cómo no enamorarse de ella! Sin embargo, había una gran indiferencia de parte de ella, así que decidí terminar con eso. Tenía que hacerlo y lo terminé a tiempo, pero le agradezco en el libro por dejarme verla al rostro por algunos extra segundos más que lo que la gente normal haría. Nunca dije nada y escondí mi amor, ¿sabes? Después ella se casó con Brad Pitt y yo estaba como 'no creo que tenga algún chance aquí'".