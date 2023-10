El día que Matthew Perry confesó de quién estaba enamorado

-

La inesperada confesión de Matthew Perry en aquel entonces tomó por sorpresa a muchos fans.

La revista "People" mostró recientemente una grabación en la que Perry confesó, como parte de sus memorias, su amor hacia Jennifer Aniston, afirmando que ella siempre tuvo un lugar muy especial en su corazón.

"El momento en el que me di cuenta de que estaba enamorado de Jennifer Aniston fue dos años antes del programa, cuando la conocí, digo ¡cómo no enamorarse de ella! Sin embargo, había una gran indiferencia de parte de ella, así que decidí terminar con eso. Tenía que hacerlo y lo terminé a tiempo, pero le agradezco en el libro por dejarme verla al rostro por algunos extra segundos más que lo que la gente normal haría. Nunca dije nada y escondí mi amor, ¿sabes? Después ella se casó con Brad Pitt y yo estaba como 'no creo que tenga algún chance aquí'", contó.

El medio TMZ reportó el sábado 27 de octubre que el famoso fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles dentro de su jacuzzi. Ese día Perry tuvo una mañana activa, tras practicar dos horas de pickleball. Aún no se ha revelado la causa de su muerte.

Elenco de Friends se pronuncia

El elenco de "Friends" emitió un triste comunicado tras la inesperada muerte de su amigo, quien era "parte de una familia".

El elenco de la serie "Friends" dijo estar "totalmente devastado" por la muerte de Matthew Perry en un comunicado publicado por la revista People este lunes.

"Éramos más que colegas. Éramos una familia", dice el texto, la primera manifestación de pésame de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer tras el fallecimiento de Perry la tarde del sábado.

