Salen a la luz los primeros resultados toxicológicos de Matthew Perry

Matthew Perry fue encontrado sin vida en un jacuzzi, los resultados revelarían si hubo drogas involucradas en su muerte.

Matthew Perry, conocido por el papel de "Chandler" en Friends, fue encontrado sin vida en su jacuzzi. Ante su inesperada muerte, mucho se ha especulado sobre una posible recaída en las drogas.

Pero, según los informes iniciales de toxicología, el organismo del actor no presentaba metanfetaminas ni fentanilo, tampoco se encontraron narcóticos más habituales o recetados. Perry estaba sobrio y limpio de drogas

Sin embargo, se realizarán otros estudios exhaustivos para determinar la causa de la muerte.

Matthew Perry debating the topic of addiction with a dismissive Peter Hitchens in 2013 pic.twitter.com/LdtU8NE4p6 — Jay (@JibbaJabb) October 29, 2023

Medicamentos en su casa

Cuando se realizó una inspección en la casa de Matthew Perry, se encontró una gran cantidad de medicamentos recetados, pero legales.

En el 2018, el actor batalló contra la drogadicción, luego de que su colon colapsara. Los médicos le recetaron opiáceos, pero al no eliminar su dolor, llegó a buscar vendedores callejeros de drogas más potentes.

*Con información de Infobae