¡La última reunión! Elenco de "Friends" asiste a funeral de Matthew Perry (video)

-

El elenco de Friends se reunió en el funeral de Matthew Perry para despedir a su amigo.

Durante la tarde del viernes 3 de noviembre, se llevó a cabo de forma privada el funeral del actor Matthew Perry, quien falleció hace casi una semana en su casa en Los Ángeles.

Quienes no podían faltar en tan importante reunión, son sus amigos y compañeros de set en el programa "Friends", para despedir al famoso que interpretó al querido personaje de Chandler Bing.

Los queridos actores: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt Leblanc y Lisa Kudrow asistieron a la ceremonia realizada en Forest Lawn Memorial Park en L.A, un reconocido cementerio cercano al Colinas de Hollywood.

Foto: TMZ

De acuerdo con el portal TMZ, dicho lugar fue elegido porque queda muy cerca de los estudios de Warner Bros, lugar donde los actores filmaron su exitoso programa de comedia.

El funeral se realizó de una manera muy íntima y privada con sus amigos más cercanos y familiares. Prueba de ello es que no más de veinte personas fueron parte del último adiós de Perry.

Suzanne Morrison y John Bennett, padres del actor, fueron quienes cargaron el ataúd según el medio mencionado.

Friends co-stars attend Matthew Perry's funeral. pic.twitter.com/Upsrn32k2N — Iyan Velji (@IyanVelji) November 4, 2023

Matthew Perry falleció el pasado domingo 29 de octubre en su casa en Los Ángeles. Los primeros reportes indicaron que el actor murió por ahogamiento ya que encontraron su cuerpo en su jacuzzi.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que tras análisis de la escena, Perry no llevaba mucho tiempo en el jacuzzi cuando alertaron al 911 que no respondía.

Hasta el momento, los resultados de su autopsia no se conocen del todo y quedará esperar para conocer la verdadera razón de su inesperada muerte.

¿Quién era Mathew Perry?

Perry interpretó a Chandler Bing en la serie de comedia Friends, el cual es uno de los más queridos por fanáticos, gracias a su peculiar e inigualable personalidad, además de sus auténticos gestos. El show tuvo una duración de 10 temporadas y, en cada uno de los 234 episodios, Perry destacó con su peculiar interpretación.

Su carrera en la comedia se dio cuando estaba en la preparatoria, ingresando al mundo de la improvisación. Fue hasta 1994 cuando logró obtener el papel que lo catapultó a la fama en Friends.

Pero el famoso actor no solo brilló en esa serie, pues también protagonizó otros proyectos como "Scrubs", "Three to Tango" y "17 Otra vez", que lo hicieron ganar aún más popularidad y el cariño de las personas alrededor del mundo.