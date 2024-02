Así está el Aeropuerto La Aurora, después de 6 años de Francis Argueta

-

La nuevas autoridades de Gobierno realizaron un recorrido por el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde reflejaron el mal estado de las instalaciones tras seis años de Francis Argueta.

Olores fétidos, gradas eléctricas descompuestas, poca seguridad, bandas obsoletas y un calor insoportable por la falta de aire acondicionado, son una pequeña parte de la situación en la que se encuentra el Aeropuerto Internacional La Aurora, el cual estuvo a cargo de Francis Argueta durante seis años.

Autoridades de diferentes ministerios realizaron un recorrido por las instalaciones del aeropuerto, donde revelaron deplorables condiciones en las que se encuentra el recinto aeroportuario. Además, instalaron una Mesa interinstitucional que servirá para coordinar esfuerzos, intervenir y mejorar las condiciones del lugar.

La Mesa interinstitucional estará compuesta por los ministerios de Comunicaciones, Gobernación, Defensa, y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), donde cada uno buscará soluciones coordinadas para mejorar, no solo la infraestructura del aeropuerto, sino que también la seguridad, que, según indicaron, hasta ahora ha sido casi nula.

"Esta es la cara del país", dijo la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega. Más tarde el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, corrigió y dijo: "Esta es la cara del país, pero realmente ha sido la cara corrupta del país".

"(El Aeropuerto) es la cara del país, pero realmente ha sido la cara corrupta del país", aseguró el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez@soy_502 pic.twitter.com/PisxnzAp3z — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 13, 2024

¿Área de descanso?

El recorrido inició con una visita al área de descanso del personal que se encarga de la Seguridad Aeroportuaria. Ellos trabajan en horarios de 24 por 24, así que tienen habilitado un campamento, pero en realidad pareciera una pocilga.

Para empezar, el campamento está ubicado a un costado de la planta de tratamiento de los desechos, así que el olor a heces fecales es insoportable y más cuando el sol está en su máxima potencia.

Los trabajadores duermen en literas. Cada uno tiene la suya, pues en la parte de arriba la utilizan para guardar su mochila y objetos personales, por lo que han optado por cubrirla con cajas de cartón.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Los sanitarios que utilizan están en completo abandono. De cuatro mingitorios, solo funciona uno. Mientras que la loza de los lavamanos está sucia y hasta quebrada.

El techo está por caerse y, al pasar tanto tiempo en el aeropuerto, algunos se ven en la necesidad de lavar su ropa en los lavamanos y colgarlos en los cortineros de las duchas.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Rayos X obsoletos

Hay lugares que los turistas y nacionales no pueden ver cuando ingresan al aeropuerto, donde se supone que todo debe de estar bonito y tener un ambiente agradable. Imagínese los lugares que no se ven.

Bien, eso ocurrió hoy durante el recorrido. Las bandas que se utilizan para el transporte de las maletas está quebrado y en mal estado. En una entrevista con Soy502, Francis Argueta aseguró que el presupuesto no alcanzó para arreglar este problema y que tuvieron que reconstruir la banda con materiales que estaban en el lugar.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Si eso se ve mal, la situación se torna más desalentadora al ingresa al área de Revisión de Aduana y Rayos X de maletas. El lugar, que antes era un parqueo, se convirtió en un recinto para guardar la chatarra.

El lugar es oscuro y está lleno de polvo, aan así ahí se encuentran los trabajadores desempeñando sus labores, incluso cuando se les limite hasta caminar por el área.

(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

En tanto, en ese sótano está ubicada el área de revisión de aduana y de asuntos antinarcóticos. Es ahí donde se revisa cada maleta para verificar que no lleve ilícitos.

Empero, se hace de una manera casi empírica, ya que el sistema de Rayos X está obsoleto, al ser un equipo restado por una entidad externa.

(Foto: Wilder López/Soy502)

"Lamentablemente el equipo con el que contamos está desactualizado. No cumple con las normativas, porque cuenta con una sola vista y actualmente se requiere un equipo de doble vista. Este equipo no cumple con parámetros y características", explicó uno de los empleados del lugar.

Además, comentó que antes se tenía un equipo automatizado de bandas, el cual funcionaba hace unos siete u ocho años, siendo pionero en Centroamérica, pues todo el equipaje era escaneado por un equipo sofisticado y en tercera dimensión y no se requería que el personal estuviera en sitio, pero por falta de mantenimiento el equipo se dañó y ahora es parte de la chatarra depositada en ese sótano.

(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

Gradas y Seguridad

Hasta ahora la población ha sido testigo del calor, la suciedad en los baños y la falta de gradas eléctricas. Sin embargo, hay otras cosas más que preocupan a las autoridades.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, aseguró que la seguridad ha sido un desafío en el lugar, ya que, por ejemplo, solo se cuenta con un Agente Canino K9 para revisar el equipaje y cuando este tiene que descansar, ya no hay quien haga su labor.

Pero eso sería lo de menos; por ejemplo, contó que las autoridades anteriores exigían que se les "solicitara permiso" para ingresar al Aeropuerto con 48 horas de anticipación, pese a que en algunos momentos el ingreso era urgente ante una alerta de carga ilícita, dinero o material indebido en el recinto.

Ahora, el trabajo de seguridad se realizará en conjunto entre Gobernación y el Ministerio de Defensa, y el acuerdo firmado permitirá el ingreso de inmediato.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación. (Foto: Wilder López/Soy502)

Pero no era lo único, pues el área de Protocolo, que es utilizada para el ingreso de altas personalidades al país, se había convertido en una puerta libre para amigos, familiares, conocidos, funcionarios y demás, de los allegados al Gobierno de Turno.

"Eso se acabó, hay órdenes del Presidente de que esta área se utilice solo para quienes corresponda", manifestó Jiménez, quien además dijo a Soy502 que esa área es de cuidado, ya que regularmente no se revisa el equipaje, así que había puerta libre para ingreso y salida de ilícitos y hasta dinero no reportado.

También se hará una revisión y cambios de protocolos en los Hangares y vuelos privados. Aún se está analizando cuál será el cambio, pero indicaron que en breve se estará dando a conocer.

Intervenido

En tanto, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, informó que están haciendo una evaluación de los trabajos que se realizan en el aeropuerto, pues su intención no solo es recibir a los turistas y guatemaltecos en una recinto agradable, sino mantener las certificaciones internacionales.

"El aeropuerto sufrió lo que el Presidente (Bernardo Arévalo) denomina como incompetencia intencional... Estamos ante un aeropuerto enfermo de gravedad. No estamos ante un escenario fácil, lo que tenemos por delante no es sencillo, el aeropuerto se encuentra en una estado deplorable, se quiere el esfuerzo e intervención urgente. Ya no más a los abusos y al deterioro", subrayó De la Vega.

Fernando Suriano, comisionado General del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), quien está apoyando a las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en lo que se nombra al nuevo Director, descartó que por ahora se piense en una privatización o alianza pública privada, pero sí se está buscando la manera de cambiar las instalaciones. "Tenemos que definir como país una forma que nos permita manejar el sistema aeroportuario", dijo.

Aunque no fueron contundentes, las autoridades no descartaron acciones legales, pero dependerá de los análisis técnicos, jurídicos y de la Contraloría General de Cuentas, para establecer si hubo o no anomalías.