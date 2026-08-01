Micoleón ingresa a una vivienda y así es localizado

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Un micoleón que fue rescatado por los Bomberos Voluntarios, luego de haber ingresado a una casa, fue liberado en su hábitat.

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El ejemplar fue reportado en una vivienda de San Pedro La Laguna, Sololá y los agentes, acudieron para resguardarlo. Los residentes se alarmaron al desconocer de qué se trataba y llamaron a los rescatistas.

Ejemplar de Micoleón rescatado por los bomberos voluntarios. (Foto: CONAP)

El animal fue puesto a salvo y recibió la evaluación de agentes del Consejo nacional de Áreas Protegidas CONAP.

Guardarecursos de la Reserva de Uso Múltiple la Cuenca del Lago de Atitlán RUMCLA, junto con los Bomberos trabajaron en su liberaron.

Personal de la Reserva de Uso Múltiple la Cuenca del Lago de Atitlán y bomberos voluntarios liberan a micoleón. (Foto: CONAP)

¿Qué es un micoléon?

El Potos flavus, también conocido como kinkajú o martucha es un mamífero nocturno y arborícola de la familia de los mapaches y los pizotes.

Tiene grandes ojos que están adaptados a la oscuridad, un pelaje denso y amarillento-marrón y una larga cola prensil que usa con gran agilidad para moverse entre los árboles.

Aunque muchos lo confunden con un mono por su cola y agilidad, es un prociónido (emparentado con los mapaches), pasa casi todo el tiempo en las copas de los árboles de las selvas tropicales y bosques del país.

Se alimenta principalmente de frutas, néctar e insectos, por lo que cumple una función ecológica vital como dispersor de semillas.

¿Qué hacer si ves a un micoléon en las zonas urbanas de Guatemala?

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) dio a Soy502 recomendaciones en caso de encontrar ejemplares de fauna silvestre en zonas urbanas.

"Si ves fauna silvestre aparentemente sana y en buen estado, déjalos pasar, no intervengas y no te coloques en su camino, esto podría ocasionar un accidente".

"Los animales por naturaleza buscarán dónde refugiarse. Evita que perros, gatos, niños u otros adultos los molesten, ellos solo buscan sobrevivir y pronto se irán".

Recuerda:

"Nada justifica apropiarte de un animal silvestre, ellos no son mascotas, nacieron para ser libres, no los lleves a tu casa con el objetivo de cuidarlos o criarlos, les haces mucho daño pues no luego no se pueden valer por sí mismos, su colecta ilegal del medio silvestre constituye un delito que atenta contra el patrimonio natural", dijo el Conap.

Si observas un caso de tráfico ilegal, denuncia inmediatamente ante las autoridades competentes:

MP: 3756-8368

PNC/DIPRONA 3032-5596

DIPRONA 4023-1746

MIRA EL MOMENTO DE SU LIBERACIÓN:

RECUERDA SU RESCATE: