Accidente en la Roosevelt: fuerte colisión deja una persona con heridas graves

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La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial debido a que sufrió graves lesiones.

Un fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado 1 de agosto en la calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 7 capitalina.

Por causas que aún no han sido establecidas, un camión pequeño y un picop colisionaron, lo que provocó que uno de los tripulantes resultara herido.

Bomberos Municipales fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima identificada como: Walter Jeovany López Hernández, quien se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos.

La fuerte colisión sucedió esta mañana en la calzada Roosevelt. (Foto: PMT)

Posteriormente fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, ya que sufrió múltiples fracturas, según indicó el cuerpo de bomberos.

Además, el camión quedó sobre el arriate central con serios daños materiales y se está a la espera de que los vehículos involucrados puedan ser retirados.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra agilizando la circulación vehicular que se ha visto afectada, ya que uno de los carriles está obstaculizado, por lo que se recomienda conducir con precaución.