Ataque armado deja un fallecido en Villa Nueva

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El hecho armado ocurrió en la vía pública, en donde la víctima, que ya fue identificada, murió debido a la gravedad de las heridas.

Un incidente armado fue reportado la madrugada de este sábado 1 de agosto en la 4a. avenida y 10a. calle de la colonia La Enriqueta, en la zona 5 de Villa Nueva.

Vecinos del sector fueron alarmados debido a que se escucharon los disparos y al salir a ver lo sucedido, observaron a un hombre víctima de un ataque armado, quien quedó sobre la vía pública.

Posteriormente dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes tras su arribo constataron que esta persona ya no contaba con signos vitales y fue identificada por su esposa como: Jaime Alexander Aguirre, de 40 años.

El hecho criminal ocurrió en la colonia La Enriqueta, zona 5 de Villa Nueva. (Foto: CVB)

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que ha dejado a una familia enlutada.

Las autoridades competentes se presentaron a la escena del crimen y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.