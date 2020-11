Así festejan en diversas ciudades el triunfo de Joe Biden

Entre bocinazos y vítores, celebran en diversas ciudades el triunfo de Joe Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta.

Una multitud acudió este sábado al centro de Washington DC, cerca de la Casa Blanca, para celebrar después de que medios estadounidenses declararon a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, según lo constataron periodistas de AFP.

En redes sociales se comparten videos de los festejos:

NYC celebrates a Biden victory. pic.twitter.com/Vv9rVR5FZY — Amy Siskind (@Amy_Siskind) November 7, 2020

Así festeja la comunidad hispana el triunfo de Joe Biden ‼️ pic.twitter.com/QvAIZynFs1 — El Pulso de Nayarit (@Pulsodenayarit) November 5, 2020

The sound of NYC right now. pic.twitter.com/q6qa3o4tH6 — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) November 7, 2020

VIDEO IMPACTANTES | NUEVA YORK EXPLOTA CON LA ELECCIÓN DE BIDEN COMO PRESIDENTE



Escuchen las calles pic.twitter.com/HQkKOOarF2 — Fly News (@FlyNews0) November 7, 2020

El exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, fue elegido este sábado como el Presidente número 46 de Estados Unidos, según las proyecciones de las grandes cadenas locales, poniendo fin al mandato del republicano, Donald Trump.

Biden, acompañado de Kamala Harris en la Vicepresidencia, así como varios integrantes de su equipo de Gobierno, tomarán posesión el 20 de enero de 2021. Esto si los republicanos no logran retrasar el proceso debido a varias denuncias por votos que consideran inválidos.

#Elecciones2020 Celebran en las calles de #NewYork, el triunfo de @JoeBiden y @KamalaHarris.#TeConvieneSaberMás https://t.co/M7U6Bn54dv@conectmigrante #Verificado pic.twitter.com/QFFoBv5UiM — Veri_ficado (@veri_ficado) November 7, 2020

