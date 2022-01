Esto se sabe sobre el asesinato de Lourdes Maldonado, la periodista mexicana

Autoridades de la Fiscalía General de México dieron a conocer más detalles sobre cómo ejecutaron a Lourdes Maldonado, una periodista mexicana.

El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ha causado consternación en México, según el informe brindado por Ricardo Iván Carpio, fiscal de Baja California; la comunicadora fue asesinada por tres sicarios.

Informó al medio Milenio que únicamente le dispararon en un ocasión, cuando ella ya no estaba siendo custodiada por sus seguridad. Maldonado, contaba con el respaldo del mecanismo de protección para periodistas, no obstante, el incidente ocurrió en horarios que ya no había vigilancia.

"Desafortunadamente, durante el horario del lamentable hecho, era justamente el momento en que no tenía abarcada la protección, y fue un instante aprovechado para atentar contra su vida”, dijo la autoridad.

Esto se sabe

Aunque se desconoce la razón exacta del crimen, el fiscal explicó que podría estar ligado a un proceso laboral que sostenía con una empresa de Jaime Bonilla, exgobernador.

No obstante, aclaró que seguirán las diligencias correspondientes para esclarecer el caso, enfatizando que no caerán en especulaciones.

En el lugar del lamentable suceso, los peritos no encontraron casquillos; conforme con Carpio esto tiene dos hipótesis, la primera pudo haber sido por el tipo de arma que utilizaron, y la segunda que la escena del crimen pudo ser manipulada por los asesinos.

El violento asesinato de Maldonado no solamente ha causado indignación, sino que también encendió las alarmas de preocupación de las autoridades internacionales; sobre todo en Estados Unidos.

*Con información de Infobae.