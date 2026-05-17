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Localizan sin vida a mujer con alerta Isabel Claudina en San Pedro Ayampuc

  • Por Susana Manai
17 de mayo de 2026, 16:28
Maria Elena fue vista por última vez el 29 de abril de este año. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Maria Elena fue vista por última vez el 29 de abril de este año. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La joven de 22 años padecía ataques epilépticos y su familia la buscaba desde principios de mayo. 

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María Elena Pixtun Huit, de 22 años, fue localizada sin vida en el primer cantón de Nacahuil, en San Pedro Ayampuc, semanas después de haber sido reportada como desaparecida. 

Familiares identificaron a la víctima originaria de esa misma localidad.

La joven había sido reportada desaparecida desde el 2 de mayo, aunque, según la ficha de búsqueda, fue vista por última vez el 29 de abril en el Cuarto Cantón, cerca de los Pozos La Corona, en San José Nacahuil.

María Elena fue vista por última vez el 29 de abril en un sector de San Pedro Ayampuc. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)
María Elena fue vista por última vez el 29 de abril en un sector de San Pedro Ayampuc. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)

El hallazgo fue reportado por Bomberos Voluntarios, quienes encontraron restos humanos de una mujer en el sector en un terreno baldío. 

María Elena medía aproximadamente 1.25 metros, era de tez morena, ojos negros, cabello liso y complexión delgada.

Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón de lona negro y no llevaba zapatos.

El hallazgo del cuerpo fue reportado la tarde de este domingo 17 de mayo por Bomberos Voluntarios. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El hallazgo del cuerpo fue reportado la tarde de este domingo 17 de mayo por Bomberos Voluntarios. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Además, la ficha de búsqueda indicaba que la joven padecía ataques epilépticos.

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