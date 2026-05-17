Localizan sin vida a mujer con alerta Isabel Claudina en San Pedro Ayampuc

La joven de 22 años padecía ataques epilépticos y su familia la buscaba desde principios de mayo.
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María Elena Pixtun Huit, de 22 años, fue localizada sin vida en el primer cantón de Nacahuil, en San Pedro Ayampuc, semanas después de haber sido reportada como desaparecida.
Familiares identificaron a la víctima originaria de esa misma localidad.
La joven había sido reportada desaparecida desde el 2 de mayo, aunque, según la ficha de búsqueda, fue vista por última vez el 29 de abril en el Cuarto Cantón, cerca de los Pozos La Corona, en San José Nacahuil.
El hallazgo fue reportado por Bomberos Voluntarios, quienes encontraron restos humanos de una mujer en el sector en un terreno baldío.
María Elena medía aproximadamente 1.25 metros, era de tez morena, ojos negros, cabello liso y complexión delgada.
Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón de lona negro y no llevaba zapatos.
Además, la ficha de búsqueda indicaba que la joven padecía ataques epilépticos.