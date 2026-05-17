"La FECI entra en proceso de liquidación", confirma Gabriel García Luna, jefe del MP

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Gabriel García Luna, nuevo jefe del MP, quien asumió durante la madrugada de este domingo 17 de mayo, informó que la FECI entra en proceso de liquidación.

Nacida en 2006, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada en la actualidad por el fiscal Rafael Curruchiche, entrará en proceso de liquidación y cierre, confirmó el jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna.

Durante su primera comparecencia de prensa, García Luna explicó que a partir de este 18 de mayo, la FECI perdió credibilidad de la ciudadanía y por ello entrará en proceso de cierre. "Se hará un análisis serio", comentó el nuevo jefe del MP.

FECI y algunos casos

Uno de los puntos de quiebre más documentados de la gestión fue la salida del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en julio de 2021. Rafael Curruchiche asumió la jefatura de la FECI en 2021, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval ordenada por Consuelo Porras.

Llegó a una unidad que acumulaba algunos de los casos más emblemáticos contra la corrupción, pero buena parte de esas investigaciones terminó archivada por resoluciones judiciales cuestionadas.

El caso "Corrupción Semilla" inició el 14 de julio de 2022, luego de la denuncia de un ciudadano que supuestamente había sido adherido ilegalmente al partido político Movimiento Semilla.

La fiscalía acusó al entonces candidato Bernardo Arévalo de haber adherido ilegalmente a su partido a más de 5 mil ciudadanos, incluso a 12 personas fallecidas, falsificando su letra y firma. Por eso, allanó en dos ocasiones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y registró la sede de Semilla. Semilla negó los señalamientos.

El 28 de agosto de 2023, el TSE confirmó la victoria de Bernardo Arévalo, convirtiéndolo en presidente electo de Guatemala, pero anunció el mismo día la suspensión provisional de la personalidad jurídica de su partido, producto de la acusación gestionada en el despacho de Rafael Curruchiche.

Estos son algunos de los casos que han provocado rechazo en la ciudadanía.