Menor pierde la vida en estación de bomberos tras ataque armado

Pese al esfuerzo de los socorristas, indicaron que por los daños sufridos en órganos vitales el menor ya había fallecido

Cerca de las 10 de la noche del pasado miércoles 5 de marzo, un automóvil se parqueó frente a la sede de los Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Petapa, del vehículo se bajó una mujer que gritaba pidiendo ayuda.

Segundos después salieron a ver que pasaba, las personas del vehículo indicaron que llevaban a un adolescente que había sido atacado a balazos cuando caminaba a su casa en un sector de Santa Inés Petapa, tras escuchar a los familiares, lo ingresaron a la clínica de la sede de los bomberos.

La familia del adolescente lo llevaron a la estación pero minutos después falleció por la gravedad de sus heridas. (Foto: ASONBOMD)

Luego de varios minutos los socorristas indicaron que debido a las heridas en órganos vitales, el joven había fallecido, por lo que tenían que dar aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).

El menor fue identificado como Cedric Fabricio Reyes Mazate, de 17 años y familiares comentaron a los agentes que el ahora fallecido regresaba de la casa de un amigo, cuando escucharon las detonaciones fuera de su domicilio.

El menor regresaba de la casa de un amigo cuando fue atacado con arma de fuego. (Foto: ASONBOMD)

Cuando salieron a ver qué había sucedido encontraron a Reyes tirado en la calle y no pudieron observar si alguien escapaba del sector, ignorando si tenía problemas con alguien o estaba amenazado.

Agentes e investigadores se movilizaron al lugar del ataque en busca de algún indicio que les ayude en la investigación y los pueda llevar a los responsables.