¡Con 81 votos! Así será la elección de magistrado de la CC en el Congreso

El pleno de diputados elegirá al magistrado titular y suplente de la CC, período 2026-2031.

Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara amparo provisional para garantizar la realización de la sesión plenaria en el Congreso de la República, el pleno de diputados se prepara para elegir al magistrado titular y suplente de la alta Corte constitucional en el país.

Según lo sucedido el martes 3 de marzo, cuando el presidente del Congreso, Luis Contreras, canceló la sesión convocada ese día por falta de cuórum en Junta Directiva, la CC resolvió que la plenaria de este jueves 5 debe, no sólo de desarrollarse, sino que tiene que mantener abierta la misma y no levantarla como ya ocurrió.

Con esto, el pleno de diputados conocerá el orden del día, aprobada por la instancia de Jefes de Bloque, en la que destaca la elección de los magistrados titular y suplente de la CC, período 2026-2031.

Luis Contreras, presidente del Congreso, levantó la sesión el pasado 3 de marzo por falta de cuórum en la Junta Directiva. Ahora, la misma CC ordenó a los diputados a continuar esa sesión este jueves. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

81 votos

Según lo actuado por la Comisión Mixta, el pleno de diputados tendrá en sus manos la nómina de 47 candidatos, de los cuales elegirá un magistrado titular y un suplente que representará al Congreso en la CC.

En esta elección, los diputados deberán iniciar la votación con la lista de candidatos sugerida por la Comisión Mixta, la cual quedó integrada por los Jefes de Bloque y miembros de la Junta Directiva.

La elección empezará con la votación del magistrado titular y finalizará con la del magistrado suplente. Serán electos quienes obtengan mayoría absoluta, es decir 81 votos del total de diputados que integran el Congreso de la República.

La CC ordenó al Congreso de la República a sesionar este jueves 5 de marzo y elegir a los magistrados, titular y suplente, de esa misma corte. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Lista de candidatos

De acuerdo a la nómina presentada por la Comisión Mixta, estos son los candidatos entre quienes se barajarán los nombres de los dos magistrados de la CC, período 2026-2031. En esta lista aún se mencionan a las dos magistradas a dicha Corte por la Cortes Suprema de Justicia (CSJ), que también participaron en el proceso de elección promovido por el Legislativo.

Esta es la lista de candidatos:

• Soria Toledo Castañeda

• Lester Josué Escobar Muñoz

• Adrián Rolando Rodríguez Arana

• Rony Waldemar Fuentes Fuentes

• Helios Romeo Gómez Bal

• Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

• Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

• Julio Alfonso Agustín del Valle

• Karina Beatriz González Escobar

• Helen Johana Zepeda Aguilar

• Luis Eduardo López Ramos

• Roberto Molina Barreto

• Luis Alfonso Rosales Marroquín

• Wilber Gerardo Enríquez Jocol

• Aníbal Chilel Chávez

• Elba Lorena Flores Alvarado

• Manuel Reginaldo Duarte Barrera

• Dina Josefina Ochoa Escribá

• Luis Arturo Quiñonez Gil

• Luis Alexis Calderón Maldonado

• Horacio Enríquez Sánchez

• Julio Fernando Melgar Peña

• Rony Eulalio López Contreras

• Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos

• Carlos Enrique Barrios Cifuentes

• María de los Ángeles Araujo Bohr

• Roberto Manuel Ángel Flores Rivera

• Estuardo Morataya Lemus

• Noé Adalberto Ventura Loyo

• Arkel Benítez Mendizábal

• Dasma Janina Guillén Flores

• Juan Luis Aguilar Salguero

• Milton Roberto Estuardo Riveiro González

• Ana Isabel Antillón

• Alejandro Arévalo

• Hugo Estuardo Rosales López

• Edwin Danilo Velásquez Orozco

• Flor de María Gálvez Barrios

• Paolo Rubén Similox Valiente

• Walter Paulino Jiménez Texaj

• David Esteban Pineda Barrios

• Claudia Cáceres Arriaza

• Melvin Giovanni Portillo Arevalo

• René Guillermo Girón Palacios

• Carlos Herrera Torres

• Jary Leticia Méndez Maddaleno