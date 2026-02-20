Esta fue la última entrevista de Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" (video)

-

Durante la entrevista, el actor reveló cómo empezó su enfermedad.

La noticia de la muerte del actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria" sacudió a Hollywood este 19 de febrero.

Eric Dane, de 53 años, sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su última entrevista pública la realizó el 2 de diciembre de 2025, en un panel virtual durante el evento Giving Tuesday y en representación de la organización de personas que sufren de ELA.

Uno de los temas que tocó fue sobre su rol en la serie "Brilliant Minds", en la que interpreta a un bombero que padece la misma enfermedad.

Dane en una de las escenas de "Brilliant Minds". (Foto: NBC)

"Fue difícil y hubo momentos en los que me resultó muy complicado decir las líneas. Nadie sobrevive a esto. Lo sabemos. Nunca interpreté a un personaje que esté pasando por algo que yo estoy viviendo en tiempo real y también en la vida real. Estoy bastante limitado en lo que puedo hacer físicamente", había comentado.

En dicha entrevista, el actor reveló que estaba dispuesto a hacer "cualquier papel" para visibilizar la enfermedad.

Además, contó cómo se dio cuenta de que sufría ELA. "Empecé a sentir cierta debilidad en la mano derecha, y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco".

Mira aquí el video: