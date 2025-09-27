Así fue descubierta la joven que agredió a menores en Reino Unido

-

Tiene solo 22 años, pero cometió actos muy crueles contra más de 20 menores.

EN CONTEXTO: La joven de 22 años que agredió a más de 20 bebés en Reino Unido

Roksana Lecka fue sentenciada a ocho años de prisión tras descubrirse que abusó cruelmente de 21 pequeños mientras trabajaba en dos guarderías de Londres.

Lecka inició trabajando en la guardería Riverside Nursery, en el barrio de Twickenham Green, al suroeste de Londres, a principios de 2023.

Tras el escándalo, el centro cerró definitivamente sus puertas.

En tan solo cinco meses, Lecka golpeó, pellizcó y agredió a varios menores, algunos de apenas diez meses de edad, valiéndose de su posición de confianza para ocultar sus crímenes.

Luego ingresó a otra ubicada en Hounslow, donde hizo lo mismo.

La sospecha de los padres llevó a la revisión de cámaras. (Foto: redes sociales)

Así fue descubierta

Las primeras sospechas surgieron cuando padres y personal notaron moretones y rasguños en los niños.

Una revisión de las cámaras de seguridad mostró a Lecka agrediendo en la cara a un bebé, arañando y pellizcando a otros, e incluso cubriendo la boca de un pequeño para que no llorara.

Las imágenes causaron indignación en el Tribunal de la Corona de Kingston, donde se llevó a cabo el juicio en su contra.

Sin remordimientos

Autoridades describen a Lecka como una persona sin remordimientos, que incluso sonrió sarcásticamente al momento de su arresto.

Durante los interrogatorios, se mostró desinteresada y contestó con "sin comentarios" a la mayoría de las preguntas, incluso cuando le enseñaron imágenes de los niños heridos.