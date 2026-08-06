Messi marca doblete en el debut del Miami en la Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi se encumbró como el máximo anotador en la historia de la Leagues Cup al firmar un doblete en el triunfo 4-2 del Inter Miami sobre el Atlético San Luis en el estadio Nu, en el debut de esta edición.
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El argentino llegó a 14 goles en una docena de partidos del certamen y desplazó al segundo puesto a Denis Bouanga, el delantero gabonés de LAFC que tiene 13 anotaciones.
El Atlético tuvo la osadía de tocar la pelota en terreno de las Garzas y tras una larga secuencia de pases, David Rodríguez marcó el 1-0 al minuto 4 con remate de cabeza, a pase de Román Torres.
Recién desembarcado en la MLS, procedente del Manchester United, el brasileño Casemiro proyectó el ataque del empate con un pase para Noah Allen. El lateral izquierdo mandó un centro candente que Messi convirtió en el 1-1 con una definición sutil (11).
Al 26, el venezolano Telasco Segovia amplió el marcador (2-1) y Messi definió el 3-1 en el 44. Con menos posesión de pelota, las garzas aseguraron la victoria antes del descanso. Messi cobró un tiro de esquina por izquierda y el brasileño Micael dos Santos hizo el 4-1 (45+7).
San Luis mantuvo el control sobre el balón y al 51 se acercó (4-2) con un disparo que el español Rafael Llorente conectó desde los lineros del área, pero luego no tuvo gasolina para más.
*Con información de AFP.