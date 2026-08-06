Compass de Bac ya permite pagar en Rocket Car Wash sin bajar del auto

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Bac anunció una nueva etapa para Compass, su solución tecnológica que permite realizar pagos automáticos de parqueo y peajes desde su vehículo. Desde el 27 de julio, los clientes han podido utilizar Compass como método de pago en todas las sucursales de Rocket Car Wash en Guatemala.

Esta integración convierte a Rocket Car Wash en el primer comercio del país en aceptar pagos a través de Compass, ampliando las posibilidades de uso para miles de conductores.

“ Con esta incorporación, Compass evoluciona más allá de los parqueos y peajes para convertirse en una plataforma que permite realizar pagos automáticos en servicios de uso cotidiano. ” Juan Maldonado , vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de Bac Guatemala.

Compass es una solución desarrollada por Bac que funciona mediante un dispositivo instalado en el parabrisas del vehículo. Este dispositivo se vincula a una tarjeta de crédito o débito de Bac, o cualquier banco del país, y permite realizar pagos automáticos sin necesidad de utilizar efectivo, tarjetas físicas o aplicaciones al momento de la transacción.

Actualmente cuenta con más de 250 mil usuarios y está presente en más de 125 ubicaciones entre parqueos y peajes.

(Fotografía cortesía: Bac Guatemala)

Con esta nueva integración, los conductores que visiten Rocket Car Wash en Zona 10, Próceres, Roosevelt y Carretera a El Salvador podrán pagar el servicio de lavado de forma automática, haciendo la experiencia más rápida, cómoda y segura.

Los interesados en adquirir Compass pueden hacerlo en agencias Bac, distribuidores autorizados ubicados en centros comerciales, Banca en Línea Bac, o a través de la página web del banco.