Guatemala suma numerosas medallas en una jornada inolvidable en Santo Domingo

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Un día inolvidable vivieron los atletas guatemaltecos este miércoles en Santo Domingo con la cosecha de nuevas medallas.

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Entre ellas varias de oro en disciplinas donde demostraron su talento ante los ojos de la región centroamericana y del caribe.

Sofía Cabrera tocó la cima en el pentatlón moderno en la prueba individual, donde sumó 545 puntos para quedarse con el primer oro del día. Superó a la mexicana Mayran Oliver y a la venezolana Osmaidy Arias.

Allan Márquez probó la plata en tiro individual. (Foto: Bernie Morales)

Pedropablo de la Roca conquistó la medalla de oro para Guatemala al coronarse campeón en la prueba de kumite -60 kg masculino de karate.

Su triunfo también le valió el boleto para los Panamericanos de Lima 2027. Siempre en esta disciplina, Fernando Calderón se llevó la medalla de plata en la prueba de kata masculina y también estará en Perú.

Kevin García deslumbró en la piscina con su rutina. (Foto: COG)

Pasamos a gimnasia artística, donde Jorge Vega se bañó en oro al quedar en el primer lugar de la modalidad de suelo. Su rutina robó aplausos de los aficionados que vieron la actuación del guatemalteco en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Jazmine, Carmen y Gloria subieron por la medalla de bronce. (Foto: Bernie Morales)

Platas y bronce

En tiro deportivo, la delegación nacional también sumó nuevas medallas en las finales de rifle de aire a 10 metros. En individual hubo dos platas con Gloria Rivas y Allan Márquez, quienes subieron al podio al quedar en segundo lugar en sus categorías.

En equipos, las guatemaltecas Jazmine Matta, Gloria Rivas y Carmen Tiul se llevaron el bronce. Mientras que en masculino, Donalson Muñoz, Douglas Oliva y Allan Márquez conquistaron la plata.