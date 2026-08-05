Pareja de República Dominicana comparte curiosa invitación para casarse en Antigua

Una pareja de República Dominicana lanzó una curiosa invitación revelando que se casaría en Guatemala.
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En un video publicado en Instagram, Arturo Castillo le preguntó a su novia Sarah Méndez en qué lugar del mundo se casarían.
Méndez hizo girar un globo terráqueo y la incógnita se fue disipando mientras destacaba la arquitectura colonial de Antigua.
Los extranjeros se enamoraron del país cuando lo recorrieron y en el clip donde anunciaron su boda mostraron sus rincones favoritos de la ciudad colonial y un adelanto del edificio donde podría ser la ceremonia.
"Tiene que ser un lugar con comida increíble", "Qué sea como romántico", expresó Sarah mientras aparecía el momento en el que el volcán de Fuego hacía erupción.
"Entonces ¿se casan en Guatemala?", contesta uno de los guatemaltecos que hacen posible enamorarse del país con su amabilidad.
¿Quién son los novios?
Sarah Méndez es una generadora de contenido dominicana conocida como "Agallúa", se dedica a hacer retiros para mujeres para sanar. Es diseñadora gráfica y emprendedora, destaca por su contenido de empoderamiento femenino y espacios de encuentro entre mujeres.
Mientras que Arturo Castillo es empresario y gerente en una empresa de vehículos de alta gama.
El enlace será en mayo del 2027.
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