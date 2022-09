"Fui criada en buses": así fue la niñez de Adria como hija de Ricardo Arjona

Adria Arjona concedió una entrevista a la famosa revista de moda y estilo Marie Claire y reveló algunas anécdotas de su adolescencia como hija de Ricardo Arjona.

La actriz abrió su corazón para dar detalles de su maravillosa familia de raíces guatemaltecas, contó algunos detalles de qué es vivir rodeada de los fans de su padre y las cámaras.

Arjona reveló que en su adolescencia vendió merch (playeras, discos y souvenirs) en los conciertos de su padre, y su hermano Ricardo trabajaba ayudando a construir el escenario.

"Aunque Ricardo Arjona es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos, con más de 80 millones de copias de sus discos en su haber, crecer a la sombra de su fama ha fortalecido a Adria para su propio éxito como actriz, protagonizando la serie de precuelas de "Star Wars, Andor" (transmitida en Disney+), su insistencia en que trabajara duro y evitara las trampas habituales de la cultura de las celebridades le ha dado una sabiduría y autoconciencia que muchos requieren de toda una carrera", explicó el medio.

"Mi papá hizo un buen trabajo al ocultar el hecho de que fue famoso durante tantos años, nunca entendí realmente el gran impacto que tuvo en la sociedad, no fue hasta más tarde que pensé, '¡Espera, no somos pobres!', porque vivimos una vida muy tranquila y para nada ostentosa, luego, de repente me di cuenta, '¡M..., es famoso¡. ¡Él puede comprarme un teléfono celular!", dijo entre risas.

(Foto: Marie Claire)

Adria nació en Puerto Rico y creció en la ciudad de México, criada "en buses, de gira durante sus primeros años, muy despreocupada y salvaje, pues todo giraba en torno al arte...", "luego mi papá comenzó a volverse más y más famoso, y la vida se convirtió en: protegernos y protegernos de un mundo del que sentí que todos querían un pedazo de mi padre”, aseguró.

A los 12 años su familia se mudó a Miami, donde asistió a una escuela privada y tuvo que adaptarse a una vida muy diferente. “Creo que tenía tanto miedo de en quién podría haberme convertido, pero mi papá me decía que siguiera haciendo arte, fotografía, actuación, esas clases fueron mi salvación durante mis años de escuela secundaria”, dice.

Arjona también reveló cuáles fueron sus pasiones de niñez: “Veía 'Ice Princess' y todo lo que quería era patinar sobre hielo, soñaba con ello, practicaría, rogaría a mis padres por una clase, haría todo lo que pudiera para subirme al hielo, luego me daba cuenta que era mala y decía: 'No quiero hacer esto'".

También quiso ser maestra como su padre y se encerraba en el clóset imaginando que los zapatos eran sus alumnos, también quiso ser policía y doctora.

“En un momento se me ocurrió que podría ser actriz porque estaba fascinada por aprender ciertas habilidades y al momento en que las controlé, estaba lista para seguir adelante, ahora puedo interpretar a una doctora e investigo, aprendo y lo memorizo ​​en mi cuerpo, pero en realidad no puedo operar, ¡ni quiero hacerlo! soy increíblemente curiosa”.

Su primer papel

Adria estudió artes escénicas en Nueva York para hacer teatro, sin embargo, su vida tomó otro giro, su primer papel fue en un la segunda temporada de un drama policial: "Había visto la primera temporada de True Detective y recuerdo que creía profundamente que iba a estar en ello", se las arregló para conseguir una audición e ingresó, teniendo que mudarse a Los Ángeles. Desde allí arrancó su éxito.

Acerca de su herencia dijo que la diversidad es una decisión: “Como mujer latina estaba consciente de que me etiquetarían, sabía lo que no tenía que hacer, así que comencé a elegir papeles realmente extravagantes, extraños e interesantes, y programas diferentes. Esa fue mi forma de decir 'tengo el control', si las actrices 'no blancas' son estereotipadas aunque sea un poco, estamos jodidos”, argumentó.

(Foto: Marie Claire)

En el set afirma que es importante alzar la voz, pues “los hombres pueden hacerlo todo el tiempo, siempre fui tan tímida para hacerlo porque no quería que me llamaran difícil o diva, pero también tengo ideas y vale la pena escucharlas, no importa si se usan o no”.

Por ello aseguró que le encanta la ciencia ficción, ya que le permite explorar diferentes personajes y mundos a los que no necesariamente podría acceder por los estereotipos en la industria.

“He tenido la suerte de poder interpretar a diferentes mujeres y disfruto todo la fantasía, el trabajo de imaginación en el que tienes que meterte, de hecho, disfruto no entender exactamente lo que estoy haciendo en todo momento porque me mantiene alerta y es estresante, ¡emocionante!".

Arjona interpreta a Bix Caleen, la amiga más antigua del protagonista y una rebelde arriesgada con un gran corazón.

“Cuando conoces a los personajes tienes la sensación de que hay mucha historia entre ellos, puedes sentir que hubo una confianza que se rompió y se reconstruyó, y tienen esta química y dinámica locas, fue muy divertido trabajar con Diego Luna, es muy accesible como actor, está presente”.

"La escala del proyecto fue enorme en comparación con otros escenarios en los que ha estado, una ciudad entera construida para permitir la filmación en 360 grados, puedes correr donde quieras, tengo que explorar de dónde es Bix", también comentó que la ficción se dió durante la pandemia así que no tuvo tiempo de socializar.

Acerca de la fama dijo: "creo que la privacidad es muy importante. Tener mi propio pequeño mundo en mi propia pequeña burbuja es importante, mantengo a mis amigos, mi pareja y familia muy cerca de mí y luego tengo esta otra personalidad para el trabajo”.

(Foto: Oficial)

Su esposo

Su pareja es el abogado Edgardo Canales y viven juntos en Los Ángeles, labrando una vida "normal", gracias a su cabello al que llama "mi arma secreta, salvaje y loca", pues rara vez la reconocen cuando está en la calle, incluso ha compartido con alguien en un avión que estaba viendo Morbius junto a ella y "no tenía idea de que estaba sentado junto a la protagonista".

“Yo estaba como, Jesús, ¡eso es tan vergonzoso! Estaba tratando de cubrirme la cara para que no se diera cuenta”.

Arjona también contó que es introvertida. “Puedo hacer lo extrovertido pero tengo un límite de tiempo, mi pareja puede estar cinco horas en un evento, yo podría estar allí una hora y tener que irme, me encanta estar sola y soy muy sensible, doy energía como si fuera un caramelo y luego me quedo sin energía, necesito tiempo a solas, especialmente cuando termino una película, necesito sentarme en la cama y no hablar”.

“La mayoría de mis amigos tienen un gran carisma, supongo que es solo una coincidencia pero mis mejores amigas, incluso desde la infancia, tienen una gran personalidad, nos sentamos a cenar y apenas digo una palabra y es la cosa más increíble del mundo”.

La famosa expresó la necesidad de un espacio para ella misma: “A veces dices, ‘estoy lista para ser social’ y luego sales y dices, ‘¡Joder, no estoy lista para nada! realmente no quiero’, estoy como: ‘oh, Dios mío, estoy siendo raro’. Se convierte en toda esta batalla y es horrible, especialmente cuando conoces gente nueva, definitivamente me siento más cómoda con personas que ya conozco, por ejemplo los clubes o discotecas no son para mí, he pasado por eso y luego todo termina en estar a gusto en mi casa, invito a mis amigos y tenemos una pequeña fiesta, esta es mi vibra, usar pants y hacer algo lindo con mi maquillaje”, concluye.

