Así fue la presentación de Raphina con el Barcelona (video)

El jugador fue presentado en el Camp Nou tras su arribo a la ciudad catalana.

Rafinha fue presentado este viernes como nuevo jugador del FC Barcelona tras su llegada del Leeds United.

El jugador firmó su nuevo contrato hasta 2027, de forma pública y privada, además de realizar los clásicos toques de balón con la equipación culé.

"Soy un jugador que siempre quiere ganar, dar lo mejor de sí. Cada día intento evolucionar. El seguidor puede esperar un jugador luchador", dijo el jugador durante su presentación.

¡Las primeras palabras de Raphinha!



La presentacion en directo: https://t.co/dR9rBGWVq8 pic.twitter.com/wrAxbP41qX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2022

Además resaltó que: “La decisión que tomé desde el principio fue que empecé a entender el fútbol. Sabía que quería jugar en el Barcelona e hicimos todo lo posible para lograrlo. Cuando me había decidido mentalmente, tenía que pensar en lo que comporta la decisión. He acertado, no me voy a arrepentir en absoluto”.

Con Raphinha y Dembélé, Xavi tiene la banda derecha completamente cubierta, aunque el francés también puede jugar por la izquierda.

Esta semana también se espera cerrar el fichaje de Lewandowski y la salida de Frenkie de Jong al Manchester United.