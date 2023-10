Así fue el serio accidente de la locutora María Isabel Flores

-

María Isabel Flores sufrió un aparatoso incidente que la llevó a ser hospitalizada y operada de emergencia; recientemente contó a Soy502 cómo ocurrió el percance.

EN CONTEXTO: Famosa locutora guatemalteca sufrió un accidente

La locutora guatemalteca, quien se unió recientemente a la familia de "Fabuestéreo" tras su trabajo en "Radio Mía" y en "FM Globo", alarmó a sus fanáticos al compartir una imagen desde una ambulancia, con una de sus piernas totalmente inmovilizada.

Foto: Instagram.

María Isabel Flores explicó en una entrevista qué pasó y cómo se recupera de esta experiencia que le ha servido de aprendizaje de amor y superación personal.

"Me estaba preparando para la celebración de la Primera Comunión de mi hijo; esperamos con muchas ansias esta fecha. En los planes no contemplamos una reunión, solo asistiríamos a la misa y luego él quería que lo lleváramos a comer a algún lugar. Ese día me levanté emocionada y estábamos a punto de salir. Había llovido una noche antes y cuando estaba frente al patio de mi casa di un mal paso, resbalé y mi pierna derecha quedó recta, pero hacia la izquierda. Mi cuerpo cayó sobre ella, rebotó y se escuchó el ruido de mis huesos quebrándose. ¡Ya no me pude levantar!", explicó.

"Mi esposo intentó ayudarme, pero le dije que no. Al final uno no tiene la técnica adecuada para estos casos, así que pedimos una ambulancia y de inmediato vinieron los bomberos por mi".

"Tras una serie de exámenes y radiografías consultamos con traumatólogos y todos coincidieron en que tenían que operarme lo más pronto posible, porque tuve una fractura que prácticamente abarcaba el ancho de mi tibia; también fue fractura de peroné y varias fisuras. La cirugía duró más o menos dos horas y media y me pusieron dos placas y 14 clavos. Tengo cuatro cicatrices que están sanando", afirmó.

Foto: Instagram.

El proceso de recuperación de María Isabel

Flores reveló a Soy502 que su mejoría tomará alrededor de 5 meses, según el reposo, los cuidados y la dieta que le dé a su cuerpo. "La próxima semana me retiran las grapas; por el momento si mis heridas tienen contacto con el medio ambiente podría haber riesgo de infección. Espero poco a poco ir retomando mis actividades, por el momento tendré que usar una silla de ruedas o muletas", dijo.

"La recuperación será bastante larga, a partir de los dos meses ya podré hacer fisioterapia, por ahora solo puedo hacer ejercicios leves que me recetaron para darle movimiento a mi rodilla, a mis dedos, para que poco a poco vayan recobrando la movilidad, pues en un principio no podía hacerlo. He tratado de iniciar actividades como la lectura y el diseño".

"También quiero ser positiva y creativa en cuanto al uso de mis redes sociales, pues con lo que me ocurrió he tenido nuevos seguidores que han atravesado situaciones similares. Me hacen consultas y lógicamente no soy experta, pero nos podemos animar. Muchos me han dado sus muestras de cariño desde sus vivencias, afirmando que esto pronto va a pasar, que es cuestión de paciencia, se formó una red de apoyo muy confortante que, al igual que yo, ha vivido algún tipo de fractura o intervención quirúrgica de emergencia. Ahora valoro la vida mucho más, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá y mis amigos y a las personas a mi alrededor, pues no me han dejado sola".

Foto: Instagram.

Su proceso emocional

Acerca de sus sentimientos contó: "Este ha sido un episodio de mucha reflexión, pues creo que a veces necesitamos una pausa y solo Dios sabe por qué manda ciertas pruebas. Trato de aprender de todo esto, lo estoy tomando tranquila, aunque tengo momentos de desesperación y muchas ganas de llorar. Esto me ha enseñado a valorar más mi salud; muchas veces damos por sentado las cosas con las que deberíamos sentirnos afortunados", dijo.

"Según el médico, la caída fue muy dura, al punto de que tuvieron que reconstruir mi hueso. A lo que le pasó a mi pierna le llaman efecto 'twist', pues caí como en espiral, el movimiento que hizo mi hueso fue como si estuviera exprimiendo una toalla, por ello, a parte de la fractura hubo varias fisuras".

"Han sido días intensos de dolor físico y emocional, momentos en los que digo 'yo no valoraba mis piernas y ahora lo veo diferente'. Me considero una mujer activa, que siempre anda viendo qué hace, me encanta bailar, salir a caminar, pasear con mi perrita, hago ejercicio y ahora me duele no poder hacerlo, pero con esto, si mi testimonio le sirve a alguien de alguna manera, aquí estoy para que nos apoyemos y nos echemos porras".

"Vivimos en automático, tanto con los quehaceres como con las batallas que todos estamos lidiando. Entre mi familia y el trabajo que amo y que me llena tanto, me di cuenta de que vivía en automático y no veía las cosas que ahora valoro aún más. Es una gran bendición tener salud, trabajo y una red de apoyo. Mi tribu es importante, cada llamada, visita, el apoyo de tanta gente en el programa de radio, en redes, todos me han hecho sentir querida y acuerpada y no me dejan deprimirme. El dolor físico ha sido fuerte, más con el frío, pero gracias a Dios estoy bien, tengo mi pierna y sé que me voy a recuperar", concluyó.

MIRA LOS VIDEOS:

Les abro aquí mi ❤ ¡Gracias por tantos mensajes de aliento y ánimo! 6 días #postoperatorios

Cada movimiento lleva dolor, pero debo ser fuerte, paciente y hacer todo lo que indicó el Dr. ¡Volveré! #Terapia

EL DÍA DEL ACCIDENTE: