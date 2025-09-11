Así fueron los últimos minutos de vida de Kirk, aliado de Trump (video)

Así fue visto Charlie Kirk minutos antes de ser atacado a larga distancia.
Kirk, voz influyente en la política conservadora de 31 años, recibió un disparo mientras daba un discurso, en un evento en la Universidad de Utah.
El activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.
Según las autoridades, el disparo se realizó desde un edificio del campus, a unos 180 metros de distancia e impactó directamente en el cuello del creador de contenido, ocasionándole la muerte.
Imágenes que han salido a luz, muestran cómo fueron los últimos minutos de vida de Kirk.
¿Quién era Kirk?
Charlie Kirk fue un actor clave en la expansión del movimiento MAGA entre jóvenes, destacándose por sus presentaciones en universidades y su actividad en redes sociales.
Su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo convirtieron en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense.