Así fueron los últimos minutos de vida de Kirk, aliado de Trump (video)

-

Así fue visto Charlie Kirk minutos antes de ser atacado a larga distancia.

Kirk, voz influyente en la política conservadora de 31 años, recibió un disparo mientras daba un discurso, en un evento en la Universidad de Utah.

El activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Según las autoridades, el disparo se realizó desde un edificio del campus, a unos 180 metros de distancia e impactó directamente en el cuello del creador de contenido, ocasionándole la muerte.

Imágenes que han salido a luz, muestran cómo fueron los últimos minutos de vida de Kirk.

Mira aquí el video:

| Video muestra a Charlie Kirk poco antes del atentado. pic.twitter.com/xAXs3YBzmK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 10, 2025

¿Quién era Kirk?

Charlie Kirk fue un actor clave en la expansión del movimiento MAGA entre jóvenes, destacándose por sus presentaciones en universidades y su actividad en redes sociales.

Su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo convirtieron en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense.