Así es el lugar de Antigua Guatemala donde Nodal se quiere casar

El lugar de Antigua Guatemala donde Christian Nodal quiere casarse cuenta con una espectacular vista y escenario perfecto para fotografías.

Tras su corta estadía en Antigua Guatemala el pasado 7 de junio, Christian Nodal visitó uno de los lugares más emblemáticos de esa zona, mismo que se ha vuelto de los más comentados en redes sociales luego de conocerse que sería el destino que elegiría para su boda.

Según confirmó el sacerdote Luis Castillo, mejor conocido en la comunidad como "Padre Choco", fue el propio artista quien le aseguró querer casarse en ese lugar.

"Un tipazo con gran sencillez!... Me dijo con tono jocoso: si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco…Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", escribió Luis Castillo.

Así es el impresionante lugar

Se trata del Convento de La Merced, ubicado en Sexta Avenida Norte y Primera Calle Poniente, Antigua Guatemala y que está a una cuadra del Arco de Santa Catalina.

El Convento de La Merced es muy conocido por su arquitectura, además, es uno de los sitios que más eligen las personas para realizar su boda y otros eventos sociales. Tal y como podría hacerlo el intérprete de "Vivo en el 6".

El área central del Convento es el punto más atractivo, está al aire libre y cuenta con una enorme fuente que lleva por nombre "Fuente de los Pescados". Un escenario perfecto para captar los mejores recuerdos.

Mientras que los pasillos, se respira un ambiente relajado y es donde comúnmente se coloca el mobiliario para que los invitados puedas acomodarse y disfrutar de las veladas.