Christian Nodal planea casarse en Antigua Guatemala

Christian Nodal aseguró que su boda podría ser en el Convento La Merced en Antigua Guatemala.

Luis Castillo, un sacerdote de Antigua Guatemala, mejor conocido como "Padre Choco", compartió en sus redes sociales la inesperada confesión que le hizo Christian Nodal cuando visitó la Ciudad Colonial el pasado 7 de junio.

De acuerdo con el sacerdote, el cantante de regional mexicano estuvo con Cazzu en el Convento La Merced, lugar donde le aseguró que quería casarse.

"Un tipazo con gran sencillez!... Me dijo con tono jocoso: si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco…Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", comentó Luis Castillo.

Esta nueva información ha causado revuelo en redes sociales, pues cabe destacar que durante las últimas semanas y a pocos meses de haber finalizado su compromiso con Belinda, se le ha visto con varias mujeres.

Sin embargo, todo parece indicar que ha encontrado nuevamente el amor en la rapera argentina, con quien se ha dejado ver cariñoso y amoroso. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que han iniciado un romance, pronto podrían dar la noticia e incluso hasta casarse.

