Así ocurrieron los ataques contra agentes de la PNC (videos)

Distintos ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron reportados en varios municipios y zonas de la Ciudad de Guatemala.
EN CONTEXTO: Se registran 13 ataques armados contra agentes de PNC
Los ataques armados contra los agentes marcaron la mañana de este domingo 18 de enero, luego de haberse iniciado con el primer hecho en las instalaciones de Centro de Justicia en Villa Nueva, donde dos agentes quedaron fallecidos tras ser atacados por desconocidos.
El Ministerio Público se hizo presente en el lugar luego del descenso para investigar el hecho.
Otros reportes
Los Bomberos Voluntarios han acudido a cubrir las emergencias que han dejado en luto a la PNC, los cuales han recibido múltiples ataques simultáneos a agentes en servicio.
Las escenas resultan desgarradoras, mientras los cuerpos de socorro trabajan intensamente para salvar vidas. Sin embargo, el número de agentes víctimas sigue creciendo antes estos ataques armados.