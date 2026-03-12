Alertan que la ciberseguridad es la clave para proteger el sistema financiero

-

Los ataques cibernéticos se han convertido en uno de los principales riesgos para las economías modernas.

Autoridades monetarias, regulatorias y del sector bancario coincidieron en que la ciberseguridad se ha convertido en un componente estratégico para preservar la estabilidad del sistema financiero guatemalteco.

De la misma forma señalan que contar con una legislación en la materia ayudaría a consolidar las coordinaciones que ya se llevan a cabo y que permiten mantener a raya los ataques virtuales en contra de las instituciones bancarias y financieras.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, advirtió que el crecimiento de los delitos informáticos ha alcanzado dimensiones económicas comparables con las mayores economías del mundo.

"Si miramos el tamaño de los delitos cibernéticos que ascienden a 10 trillones de dólares y lo comparáramos con la economía de diferentes países, estarían en el tercer lugar atrás de Estados Unidos y China", señaló el funcionario.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Explicó que resulta menos costoso invertir en prevención que enfrentar las consecuencias de un ataque informático y subrayó que el sistema financiero guatemalteco ha fortalecido la coordinación entre instituciones para mejorar su capacidad de respuesta.

González Ricci afirmó que el Banguat ha desarrollado una estrategia institucional para anticipar posibles riesgos, esto incluye la creación de un nuevo departamento especializado en ciberseguridad y la obtención de certificaciones internacionales en la materia.

"El Banco de Guatemala es punta de lanza en la seguridad cibernética. Tenemos diferentes certificaciones y un departamento nuevo que se creó para prevenir cualquier ataque", apuntó el funcionario.

Destacó que la protección del sistema financiero no depende de una sola institución, sino del trabajo conjunto entre el sector público y privado, incluyendo a la Superintendencia de Bancos, los bancos del sistema y la Cámara de Compensación.

En esa línea, remarcó que el país debe avanzar en marcos regulatorios más sólidos para enfrentar este tipo de amenazas. Indicó que actualmente se discute en el Congreso de la República una iniciativa de ley sobre ciberseguridad, la cual ya se encuentra en segunda lectura.

"Lo más robusto es que exista una ley para saber cómo actuar y que tenga este tipo de regulaciones", expresó el presidente de Banguat.

Saulo De León, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), señaló que el sistema financiero enfrenta riesgos tecnológicos derivados del proceso de digitalización que experimenta la economía.

"La ciberseguridad es sumamente importante. Estamos viviendo en un mundo tecnológico y la banca y los sistemas de pago no son ajenos a esa transformación digital", explicó el funcionario.

Saulo De León, titular de la Superintendencia de Bancos. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

De León indicó que el sistema financiero y los sistemas de pago constituyen una infraestructura crítica para el país, por lo que preservar su integridad es fundamental para mantener la confianza del público y la estabilidad económica.

El superintendente también confirmó que el sector bancario es objeto constante de intentos de ataques informáticos, aunque destacó que la industria ha desarrollado mecanismos de defensa y monitoreo permanentes.

"Le puedo decir que constantemente el sistema financiero recibe ataques, pero dentro de todas las infraestructuras críticas del país, el sistema bancario es el mejor preparado para resistirlos", aseguró el titular de la SIB.

Entre las amenazas más frecuentes mencionó los fraudes electrónicos, ransomware y malware que intentan vulnerar las barreras de seguridad de las instituciones financieras.

De León precisó que la SIB mantiene una comunicación permanente con las entidades del sistema bancario mediante su oficina de seguridad de la información, la cual monitorea amenazas y coordina medidas preventivas.

Mientras que el presidente de la Asociación de Bancos de Guatemala (ABG) Enrique Rodríguez Mahr, coincidió en que la ciberseguridad se ha convertido en uno de los principales riesgos para las economías modernas.

"Hablar de ciberseguridad hoy no es lo mismo que hace cinco años. Es uno de los mayores riesgos no sólo para el sistema financiero, sino para cualquier industria y cualquier país", afirmó el presidente de ABG.

Rodríguez Mahr advirtió que los ataques cibernéticos pueden paralizar sistemas institucionales completos, citando casos internacionales como el de Costa Rica, donde un ciberataque obligó al gobierno a declarar estado de emergencia.

Enrique Rodríguez Mahr, presidente de la Asociación de Bancos de Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"La pregunta no es si nos va a pasar, sino cuándo. La diferencia es qué tan bien estemos preparados para afrontar esa contingencia", señaló el presidente de la ABG.

El dirigente bancario destacó que la fortaleza del sistema financiero guatemalteco radica en el trabajo coordinado entre las autoridades monetarias, regulatorias y las entidades bancarias.

"De nada sirve que un pilar esté seguro y los otros dos no. Aquí todos tenemos que trabajar de forma colaborativa porque la unión verdaderamente hace la fuerza", afirmó el presidente de la Asociación.

Consideró urgente que Guatemala cuente con una legislación específica en materia de ciberseguridad, la cual permita establecer regulaciones claras para prevenir y sancionar delitos informáticos.

Según Rodríguez Mahr, una normativa de este tipo sería clave para fortalecer la certeza jurídica del sistema financiero y apoyar las aspiraciones del país de alcanzar el grado de inversión.

"Es urgente para Guatemala contar con una ley nacional de ciberseguridad, al igual que con una ley moderna contra el lavado de dinero", señaló el presidente de la ABG.

Las declaraciones de los funcionarios fueron vertidas durante el evento Modelo de gobernanza de ciberseguridad para el sector financiero guatemalteco.

En la actividad expertos presentaron un modelo de gobernanza de ciberseguridad para el sector financiero guatemalteco, orientado a fortalecer la coordinación institucional, la gestión de riesgos tecnológicos y la resiliencia del sistema ante posibles ataques.

Asimismo, al finalizar el evento se entregó a las autoridades y representantes del sector financiero un informe técnico que detalla el funcionamiento y las recomendaciones de dicho modelo.